Stadio Roma, inizia l'ultima fase dell'iter per arrivare all'approvazione del progetto

Stadio della Roma, al via l'ultima fase dell'iter per l'approvazione del progetto

Per quanto riguarda quello che sarà il nuovo impianto giallorosso è iniziata l'ultima fase dell'iter per arrivare all'approvazione del progetto. La Roma ha inviato una pec al commissario straordinario per gli stadi di Uefa Euro 2032, l'ingegner Massimo Sessa, chiedendo l'avvio della conferenza di servizi decisoria (i cui tempi ordinari sono di 90 giorni, con una sola possibile proroga fino a 30 giorni) e del Paur, Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, per quanto riguarda il progetto dello stadio a Pietralata. L'obiettivo preposto è quello di terminare questa fase entro il mese di luglio, al fine di potere rispettare i paletti imposti dall'Uefa.

Abodi: "Il progetto va avanti come pensato, immaginato e sognato"

Nei giorni scorsi anche il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound, ha parlato del futuro stadio giallorosso: “Ci sono novità ogni giorno perché i tavoli tecnici lavorano. Io credo che sia molto importante anche la riservatezza, verrà il momento della comunicazione, che non sarà certamente la mia, perché il nostro lavoro è quello di agevolare affinché le cose succedano, in questo caso è giusto che parli il promotore o il commissario. Ci saranno comunque delle novità, ma la cosa che deve essere ascoltata dalla città, grazie anche a quello che voi mandate in onda, è che il progetto va avanti così come è stato pensato, immaginato e forse anche sognato per lungo tempo”.