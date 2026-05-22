Mancini e Cristante pronti al rinnovo con la Roma fino al 2030: quanto guadagneranno a stagione

A un certo punto della stagione, quando la Champions pareva un miraggio e l’esito degli scontri diretti sembrava condannare la Roma alla mediocrità, c’è chi ha pensato che persino le ultime bandiere andassero ammainate. Eppure, a Trigoria il vento soffia ancora. Almeno dalle parti di Cristante e Mancini , i due totem dello spogliatoio che hanno trovato l’accordo per il rinnovo con la Roma verso la fine di gennaio ma che dentro questa intesa erano rimasti intrappolati dopo un diktat della proprietà. Friedkin aveva messo tutti in attesa: niente di personale, s’intende, però intendeva comprendere le dinamiche di una stagione ancora da sviluppare, oltre che misurare la reale forza del gruppo e dei suoi senatori. «Questa è gente che ci sta male per la Roma, che quando perde non si gira dall’altra parte. Non è da tutti», aveva detto Gasperini nei tempi in cui dall’America invocavano la rivoluzione per smantellare la cosiddetta banda del sesto posto.

I rinnovi di Mancini e Cristante: le cifre

Poi è arrivata la rimonta Champions, sono arrivati i risultati ed è arrivato persino Ryan a Trigoria. «La sua presenza è fondamentale per la conoscenza del gruppo», ha detto ancora l’allenatore, che ha sempre spinto per mantenere questa ossatura, aggiungendo qualità nei reparti dove serve maggiormente. Così i rinnovi di Cristante e Mancini sono tornati in agenda e quelli di Dybala e Pellegrini da difficili sono diventati più che probabili. Ieri l’agente di Paulo, Carlos Novel, si trovava a Londra (i contatti col suo assistito sono frequenti), mentre Giuseppe Riso, il procuratore di Cristante e Mancini, era proprio a Roma e dovrebbe aver fatto tappa anche a Trigoria. Le scadenze di entrambi al 2027? Un lontano ricordo. Per Cristante si va verso un prolungamento biennale, quindi dal 2027 al 2029, con opzione fino al 2030. Bryan, l’unico di questo gruppo ad aver già giocato la Champions nella Capitale, nel 2018-19, domenica raggiungerà Masetti, il mitico portiere del primo scudetto, al decimo posto dei calciatori più presenti nella storia della Roma con 364 partite. Legandosi a vita al club (oggi ha 31 anni) metterebbe nel mirino Losi, terzo per presenze (455 gare), dietro De Rossi (616) e Totti (785). Mancini, 30 anni, segue una traiettoria simile (318 partite) ed è già diventato il difensore centrale col maggior numero di reti segnate in giallorosso, 23 come il numero che porta sulla schiena. Nel suo caso, la durata dell’accordo dovrebbe puntare direttamente al 2030. Entrambi con il rinnovo arriverebbero a superare la soglia dei 3,5 milioni netti a stagione, quindi con un incremento rispetto all’ingaggio attuale.