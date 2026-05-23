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Malen, le parole che emozionano: "Se sono in un grande club come la Roma è perché..."

Il campione olandese ci regala in esclusiva una lettera in cui ripercorre i suoi esordi. La dimostrazione che non è solo un grande giocatore
Donyell Malen
2 min
TagsmalenRoma
Roma

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Dove tutto è iniziato, dove ho cominciato il mio percorso. Non potrò mai dimenticare il mio passato, le mie origini, il percorso sia di vita che calcistico cominciato a pochi passi da casa. La squadra, la mia prima squadra: il VV Succes, che mi ha fatto capire quanto fossi innamorato del calcio a soli cinque anni. I primi calci, i primi gol, le prime esultanze. Il desiderio di divertirmi e di crescere con il pallone accanto. Dove? In una città che in tutti questi anni mi ha sempre fatto sentire a casa, anche se distante e in giro per l’Europa. Wieringen è casa, è famiglia, è amicizia. Lì sono nato e soprattutto sono cresciuto in un ambiente magnifico, fantastico, con tante belle persone che mi hanno dato affetto e sostenuto nelle scelte importanti. René de Kurt è uno di queste: apprezzo e ringrazio per le belle parole nei miei confronti. Il Succes è sempre stata una casa, un posto dove realizzare i miei sogni e poi farli realizzare ai bambini che in quell’oasi felice si divertono sognando di diventare calciatori.  Voglio ricordare il mister Sietzo IJzer che purtroppo ci ha lasciato lo scorso marzo, anche a lui devo tanto e se sono qui in un grande club come la Roma è anche grazie alle persone fantastiche come lui che mi hanno cresciuto e valorizzato durante la mia infanzia, quando il sogno è iniziato. 

Testo raccolto da Jacopo Aliprandi

 

 

 

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