Malen, le parole che emozionano: "Se sono in un grande club come la Roma è perché..."

Dove tutto è iniziato, dove ho cominciato il mio percorso. Non potrò mai dimenticare il mio passato, le mie origini, il percorso sia di vita che calcistico cominciato a pochi passi da casa. La squadra, la mia prima squadra: il VV Succes, che mi ha fatto capire quanto fossi innamorato del calcio a soli cinque anni. I primi calci, i primi gol, le prime esultanze. Il desiderio di divertirmi e di crescere con il pallone accanto. Dove? In una città che in tutti questi anni mi ha sempre fatto sentire a casa, anche se distante e in giro per l’Europa. Wieringen è casa, è famiglia, è amicizia. Lì sono nato e soprattutto sono cresciuto in un ambiente magnifico, fantastico, con tante belle persone che mi hanno dato affetto e sostenuto nelle scelte importanti. René de Kurt è uno di queste: apprezzo e ringrazio per le belle parole nei miei confronti. Il Succes è sempre stata una casa, un posto dove realizzare i miei sogni e poi farli realizzare ai bambini che in quell’oasi felice si divertono sognando di diventare calciatori. Voglio ricordare il mister Sietzo IJzer che purtroppo ci ha lasciato lo scorso marzo, anche a lui devo tanto e se sono qui in un grande club come la Roma è anche grazie alle persone fantastiche come lui che mi hanno cresciuto e valorizzato durante la mia infanzia, quando il sogno è iniziato.