Foti, l’ex vice di Mourinho, racconta il discorso da brividi prima di Tirana: “José parlò pochi secondi e…”

Chi era a Tirana in quei giorni lo sa: c’è un ristorante italiano, si chiama “Artigiano”, era diventato una sorta di covo giallorosso. Il proprietario fece una sintesi perfetta di quella Roma, l’unica a vincere un trofeo negli ultimi 18 anni: «Mourinho architetto, poi tutti artigiani perfettamente integrati». Vero. Tra loro, anche Salvatore Foti che dell’artigiano aveva tante qualità. Una, in particolare: la cura dei giocatori. Dove non arrivava José - proteste comprese - c’era lui a fare da scudo: «Alcuni gesti non li rifarei, ma alla squadra devi trasmettere qualcosa. Si gioca tutti insieme, panchina compresa».

Cosa, invece, rifarebbe?

«Se parliamo di Roma, tutto: un’esperienza che ti entra dentro completamente, quando mi chiamò Mou per essere il suo vice ero felice come un bambino la mattina di Natale».

Tirana, 25 maggio 2022.

«Tirana è per sempre».

Il ricordo più bello di quel giorno?

«Impossibile scegliere, ce ne sono talmente tanti... Ma uno significativo lo posso rivelare».

Prego.

«Sapete quanto è durata la riunione prepartita il giorno della finale? Ve lo dico io: trenta secondi, forse quaranta. Non siamo arrivati al minuto».

Le parole di Mourinho?

«Eccole: non vi devo dire nulla, dobbiamo solo prendere la coppa e portarla a Roma».

Spiega tanto di quella squadra, di quel gruppo.

«Assolutamente, si era creato qualcosa di magico. Al netto dell’inevitabile timore che porta una finale, c’era veramente la convinzione che avremmo vinto. José ne aveva fatte tante di partite così, tutta l’organizzazione passava da lui. L’hotel vicino allo stadio, quello delle famiglie distante così da restare concentrati, la magia di una squadra davvero tanto tanto unita. Mi viene in mente anche un altro discorso di Mou che chiarisce tanto di quel periodo».

Quale?

«Torino-Roma, cinque giorni prima della finale. Vinciamo 3-0 con doppietta di Abraham e gol di Pellegrini e siamo sicuri dell’Europa League. Torniamo nello spogliatoio, lui raduna tutta la squadra: “Oggi abbiamo fatto il nostro lavoro, mercoledì andiamo a fare la storia”. Pochissime parole, anche in quel caso, ma i ragazzi non vedevano l’ora di scendere in campo a Tirana».

Un anno dopo, Budapest.

«Ancora adesso non riesco a guardare con serenità una partita di Europa League. Fa davvero male. Quella coppa la meritavamo noi. Tornati a casa non parlai per 20 giorni, avevo gli incubi».

È vero, come dicono in tanti, che Mourinho sarebbe andato via se aveste vinto?

«All’epoca me lo chiesero anche i giocatori, la verità è che io non lo sapevo allora e non lo so adesso. Di certo, lui amava e ama tanto Roma, l’ha detto anche di recente».

Adesso torna al Real.

«Il posto perfetto per uno come lui. Ha bisogno di stimoli e grandi sfide e quale può essere la più adatta? A Madrid due anni senza trofei sono una vita, lui è la persona giusta».

Gasperini è invece quello perfetto per la Roma?

«Certo che sì. Lo dimostrano i fatti. È uno dei migliori in Italia e io sono contento per tanti dei nostri ragazzi».

Li sente ancora?

«Pellegrini e Mancini, soprattutto. Lorenzo mi è venuto a trovare quando ero in ritiro a Frosinone, persona speciale».

La Conference porta la firma di Zaniolo: contento della sua rinascita a Udine?

«Tanto, ha delle potenzialità enormi. Sono contento che sia in un ambiente dove ci sono meno pressioni e si può lavorare serenamente. Si è detto di tutto ma come ha ammesso lui, mi è dispiaciuto di come si sia lasciato con la piazza di Roma. In fondo il suo nome resterà sempre nella storia grazie a quella finale».

Lei, invece, cosa fa?

«Per ora il papà. Vivo a Genova, sono qui con mia moglie e mia figlia di 11 anni. Dopo l’esonero dalla Samp ho avuto 10 giornate di squalifica per la questione del patentino. Ora non posso partecipare al prossimo corso per il momento potrei allenare in C o tornare ad essere un vice. Se ci sarà una sfida l’accoglierò volentieri».

Cosa è successo alla Sampdoria?

«Siamo arrivati con la squadra al penultimo posto con 5 punti nelle prime 8 partite. Nonostante un andamento da playoff, dopo 2 sconfitte consecutive la società ha deciso di cambiare. Se consideriamo solo le nostre 25 partite saremmo noni in classifica. In ogni caso, sapevo che c'erano grandi difficoltà dovute a quello che era accaduto l'anno precedente, ma al cuor non si comanda e ho accettato».

Pentito?

«Non è semplice sopportare di non poter completare un lavoro ma, purtroppo, fa parte del nostro mestiere».

E con la Roma, invece? Cosa successe in quei giorni di gennaio del 2024?

«Non lo so, posso dire che l'esonero di Mourinho, e di conseguenza di tutto lo staff, fu per tutti una bella botta. L’anno di Budapest avevamo vissuto una stagione magica, fino ad aprile eravamo sempre in piena lotta Champions, poi si fecero male alcuni giocatori, tra cui Dybala e Smalling, e decidemmo di puntare tutto sull’Europa League».

Non avere avuto Paulo al top è un rimpianto.

«Enorme. La preoccupazione perincipale di tutti gli allenatori deve essere sempre e solo la salute di Dybala, gioca un calcio di visione e tecnica uniche».

Per Paulo un limite?

«Se discutiamo il talento di un campione così sbagliamo tutto. Ma, ripeto, noi lavorammo per portarlo a Budapest perché avevamo deciso di giocarci tutto lì, in una partita dove, tra l'altro, per oltre un'ora facemmo benissimo».

Visto come è finita, scelta giusta o sbagliata?

«Facile parlare a posteriori, però se ripenso ad alcuni momenti di quei mesi ho ancora i brividi».

Ce ne dice uno?

«Leverkusen, la semifinale di ritorno. Una battaglia, il manifesto di cosa era diventata la squadra. Quelli eravamo noi, compattezza, solidarietà, solidità e efficacia. Conservo nel cuore qualcosa di veramente speciale».

Lunedì dedicherà un momento della sua giornata alla notte di Tirana, ne siamo certi.

«A tutte le persone che contribuirono a quel successo e all’accoglienza dei tifosi al rientro».