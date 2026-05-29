Kumbulla: "Parlerò con la Roma e decideremo. Gasperini? Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui"

Marash Kumbulla , difensore albanese classe 2000, di proprietà della Roma, tornerà a Trigoria in estate dopo la sfortunata stagione con il retrocesso Mallorca . Dopo una stagione da pilastro della difesa dell'Espanyol, il difensore è stato girato in prestito al Mallorca dove non ha avuto la stessa continuità trovata l'anno scorso sempre in Spagna. Complici anche gli infortuni ed un cambio allenatore a lui poco favorevole, ha totalizzato solo 8 presenze e a gennaio si era parlato anche di una possibile interruziine anticipata del prestito. Di questo, ma soprattutto del suo ritorno alla Roma, Kumbulla ne ha parlato a Mundo Deportivo .

Kumbulla torna a Trigoria: "Ora torno alla Roma, poi vedremo"

Il classe 2000 ha speso belle parole su Gasperini: "È uno dei migliori allenatori in Italia e in Europa. Lo ha dimostrato con l'Atalanta e la Roma, riportandole in Champions League dopo tanti anni. Mi sarebbe piaciuto allenarmi più a lungo con lui, ma la Roma ha preso le sue decisioni. Bisogna accettarle e cercare qualcosa che ti appassioni. Andrò lì per allenarmi bene, mettermi a disposizione del manager e dare il massimo. Poi parleremo con loro, vedremo cosa vogliono e decideremo". Kumbulla ha altri due anni di contratto che lo legano alla società giallorossa, ma il suo futuro sembra in bilico.

L'esperienza all'Espanyol: "La miglior stagione"

Kumbulla è poi ritornato sulla stagione 2024/25, vissuta all'Espanyol, dove in 35 presenze ha segnato anche 3 gol. L'albanese ha grandi ricordi dell'esperienza nella squadra di Barcellona: "Provo un grande affetto per loro; è stata la mia migliore stagione a livello personale e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ho un ottimo rapporto con Manolo; ci siamo sentiti diverse volte quest'anno. Sono molto contento per loro. È vero che la seconda metà della stagione è stata un po' peggiore, ma hanno avuto anche un po' di sfortuna. È un ottimo allenatore, sia dal punto di vista tattico che nel rapporto con i giocatori, e credo che questo si veda. Anche i tifosi e i giocatori gli vogliono molto bene. Nutro un grande affetto per l'Espanyol, sia come club che per la squadra- Poi non esclude il ritorno o la sua permanenza in Spagna- Nel calcio non si possono mai chiudere tutte le porte, vedremo cosa succederà. Ho dimostrato di potermi adattare alla Liga, quindi tengo aperte tutte le opzioni".