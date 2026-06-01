La Roma si gioca una fetta di futuro: quanto manca per uscire dal Settlement Agreement. La posta in gioco è altissima

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Quattro anni fa la Roma sottoscriveva il Settlement Agreement con l’Uefa: un patto con cui il club si impegnava a rimettere i conti in ordine, ridurre le perdite entro limiti accettabili, tornare sostenibile. Per quattro anni, l’accordo è stato la stella polare che ha guidato ogni mossa finanziaria del club ma ora potremmo essere vicini all’atto finale. Il bilancio che chiuderà il 30 giugno sarà quello d
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