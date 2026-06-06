Mancini resta alla Roma: da Gasperini all’ambiente, le sirene dell’Inter non lo hanno incantato

ROMA - Non c’è stato nemmeno il tempo di guardarsi negli occhi che Gian Piero e Gianluca già s’erano capiti. Del resto, basta davvero uno sguardo quando ci si si stima. Le parole, poi, vengono da sé, tanto che il dialogo tra allenatore e senatore dev’essere sembrato la cosa più naturale del mondo. «Dimmi che resti, non facciamo scherzi», parola del primo. «Mister non me lo devi neanche chiedere», la risposta dell’altro. Dopo la chiacchierata informale tra Gasp e Mancio, sono arrivate le parole pubbliche, pesanti come pietre: «Mancini non se ne va - ha detto Gasperini - Ci ho già parlato. L’Inter può fare ciò che vuole se il giocatore vuole rimanere». I big non si toccano, il tecnico è stato chiaro, e il centrale è uno di quei pilastri sui quali GPG intende edificare il futuro.

Niente Inter, dunque, almeno per Mancini. Le sirene nerazzurre lui le ha ignorate. Chissà se questo ragionamento varrà fino in fondo pure per Koné e N’Dicka, gli altri due che le cronache di mercato indicano come sacrificabili e che piaccono dalle parti di San Siro. Gasp però li vorrebbe tenere tutti. È questa la sua seconda battaglia. La prima, quella che sembrava dover portare allo smantellamento della “banda del sesto posto”, l’ha già vinta. Friedkin aveva dato un input preciso la notte di Pasqua, proprio in seguito alla batosta con l’Inter: avrebbe voluto cambiare i connotati del gruppo alla fine della stagione, stravolgendolo per uscire dal limbo della solita qualificazione in Europa League. Il tecnico ha fatto cambiare idea alla proprietà, spiegando a Ryan e Dan i benefici del continuare a puntare su dei ragazzi che considera di valore non solo tecnico ma pure umano. La seconda sfida è connessa a questa: andare oltre l’urgenza di un sacrificio, creando un tesoretto con cessioni parallele e periferiche (dopo Saud e Sangaré anche Salah-Eddine, Ziolkowski, Baldanzi e altri), così da evitare la fuoriscita di un titolare.