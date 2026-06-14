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El Aynaoui non ha dubbi: "Roma? Certo che rimarrò, sto molto bene qui"

Il centrocampista del Marocco ha parlato del suo futuro con i giallorossi dopo l'esordio al Mondiale contro il Brasile: ecco cosa ha detto
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Nella notte italiana, al MetLife Stadium in New Jersey, è iniziato il Mondiale del Marocco di El Aynaoui. Il centrocampista della Roma è rimasto in campo per tutta la partita nell'esordio contro il Brasile di Carlo Ancelotti, davanti alla difesa insieme al baby talento Bouaddi. Un ottimo debutto per il marocchino, con la sua nazionale che si candida tra le sorprese di questo Mondiale, come successo in Qatar. Ora la sua concentrazione è solamente sul torneo in Nord America, ma una pensiero verso la Roma c'è sempre.

 

 

El Aynaoui: "Rimarrò alla Roma? Certo"

Dopo la partita contro il Brasile, il marocchino ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro con i giallorossi: "Se sto bene alla Roma? Sìsì, molto bene. Se rimarrò alla Roma? Sì, certo", con un sorriso alle telecamere. Una risposta che non lascia dubbi sulla sua permanenza con la squadra di Gasperini. Il centrocampista vorrà anche godersi nella prossima stagione la Champions League conquistata nel finale dello scorso campionato.

 

 

Il commento sull'esordio al Mondiale

El Aynaoui ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche della prima partita di questo Mondiale: "È stata una bella partita per noi, volevamo iniziare bene la competizione in questo Mondiale. Abbiamo fato la partita che volevamo a livello di gioco. sappiamo che possiamo fare questo tipo di partite. siamo sicuri di poter fare ancora bene a questo Mondiale". Marocco che ha messo in seria difficoltà il Brasile, sfiorando anche il colpaccio nel finale: 1-1 il risultato finale, con la nazionale nordafricana che però ha già fatto capire le sue intenzioni a tutti.

 

 

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