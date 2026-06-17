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mercoledì 17 giugno 2026
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El Shaarawy, addio al celibato con una maglia speciale: i tifosi della Roma impazziscono sui social

Per l'esterno classe '92, che ha salutato il club giallorosso con un gol speciale a Verona, è tempo di festeggiare con gli amici di sempre prima del matrimonio con Ludovica Pagani
2 min
TagsRomaEl ShaarawyLudovica Pagani 
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Momento speciale per Stephan El Shaarawy. Dopo aver salutato la Roma con il gol che ha chiuso la partita di Verona con l'Hellas, decisiva per blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il giocatore classe '92 si sposerà con la nota influencer Ludovica Pagani. Sui social, intanto, sono online le prime immagini dell'addio al celibato dell'ex Genoa con gli amici di una vita.

El Shaarawy, addio al celibato con una maglia speciale: tifosi della Roma impazziti sui social

Insieme al fratello Manuel e allo storico gruppo di amici, Stephan El Shaarawy si sta godendo a Ibiza il suo addio al celibato. "The last dance", ha scritto nelle sue Instagram Stories il 33enne, accolto dai compagni di viaggio con una maglia celebrativa che ricorda la telecronaca dell'azione del suo ultimo gol in Verona-Roma: "Robinio Vaz ruba, El Shaarawy può andare con l'esterno da Paulo Dybala, Dybala con Bradaric, dall'altra parte Robinio Vaz, Dybala rientra, Dybala con il tacco... EL SHAARAWY, IL BACIO D'ADDIO di Stephan El Shaarawy alla Roma. È la Champions League, 2 a 0, proprio El Shaarawy nel giorno della sua ultima con questa maglia". E sui social, i tifosi giallorossi non ha potuto far altro che apprezzare il gesto degli amici di El Shaarawy e i sorrisi dell'ultimo numero 92 capitolino. Il prossimo 27 giugno, sarà tempo di convolare a nozze con l'influencer Ludovica Pagani.

 

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