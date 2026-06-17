El Shaarawy, addio al celibato con una maglia speciale: i tifosi della Roma impazziscono sui social

El Shaarawy, addio al celibato con una maglia speciale: tifosi della Roma impazziti sui social

Insieme al fratello Manuel e allo storico gruppo di amici, Stephan El Shaarawy si sta godendo a Ibiza il suo addio al celibato. "The last dance", ha scritto nelle sue Instagram Stories il 33enne, accolto dai compagni di viaggio con una maglia celebrativa che ricorda la telecronaca dell'azione del suo ultimo gol in Verona-Roma: "Robinio Vaz ruba, El Shaarawy può andare con l'esterno da Paulo Dybala, Dybala con Bradaric, dall'altra parte Robinio Vaz, Dybala rientra, Dybala con il tacco... EL SHAARAWY, IL BACIO D'ADDIO di Stephan El Shaarawy alla Roma. È la Champions League, 2 a 0, proprio El Shaarawy nel giorno della sua ultima con questa maglia". E sui social, i tifosi giallorossi non ha potuto far altro che apprezzare il gesto degli amici di El Shaarawy e i sorrisi dell'ultimo numero 92 capitolino. Il prossimo 27 giugno, sarà tempo di convolare a nozze con l'influencer Ludovica Pagani.