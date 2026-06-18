Da Celik a Pellegrini e Mancini: il punto sulle firme dei nuovi contratti

ROMA - La Roma accelera sul fronte rinnovi per dare continuità e stabilità al progetto di Gasperini. Celik e Mancini sono ormai vicini alla firma dei nuovi contratti: per il terzino turco è stato quasi del tutto colmato il divario economico che separava le parti, mentre il difensore, leader dello spogliatoio, è pronto a legarsi al club fino al 2030. In agenda c’è anche il prolungamento di Cristante, destinato a estendere il proprio accordo dal 2027 al 2029. Più complessa ma comunque positiva la situazione legata a Pellegrini. Il capitano vuole restare al centro del progetto giallorosso e la sua volontà coincide con quella di Gasperini, che considera il numero sette una figura fondamentale sia dal punto di vista tecnico sia umano. A Trigoria si lavora per ridurre le distanze e trovare l’intesa definitiva: la fumata bianca non è ancora arrivata, ma il clima resta improntato all’ottimismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA