Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 19 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, dai ricavi di Serie A in arrivo 64,5 milioni

Tutte le cifre che incasserà il club giallorosso a conclusione della stagione 2025-26
Giorgio Marota
1 min
TagsRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra
ROMA - Secondo le stime di Calcio e Finanza, la Roma incasserà 64,5 milioni dall’ultima stagione di Serie A. Una cifra composta dalle seguenti voci: 22,18 milioni per la fetta suddivisa in parti uguali tra le 20 di A, 7,39 per gli ascolti, 12,47 per la quota spettatori allo stadio, 0,58 per l’utilizzo dei giovani, 3,35 per i risultati storici, 5,67 per quelli degli ultimi 5 anni, 11,14 per la classifica e 1,74 per i 73 punti conquistati nel corso della stagione. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Pellegrini, l’intesa con la Roma è vicinaDybala e il rinnovo con la Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS