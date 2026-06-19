Roma, dai ricavi di Serie A in arrivo 64,5 milioni
Tutte le cifre che incasserà il club giallorosso a conclusione della stagione 2025-26
ROMA - Secondo le stime di Calcio e Finanza, la Roma incasserà 64,5 milioni dall’ultima stagione di Serie A. Una cifra composta dalle seguenti voci: 22,18 milioni per la fetta suddivisa in parti uguali tra le 20 di A, 7,39 per gli ascolti, 12,47 per la quota spettatori allo stadio, 0,58 per l’utilizzo dei giovani, 3,35 per i risultati storici, 5,67 per quelli degli ultimi 5 anni, 11,14 per la classifica e 1,74 per i 73 punti conquistati nel corso della stagione.