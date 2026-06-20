Gasperini prepara il piano estivo della Roma a Trigoria: tutto sul raduno e le amichevoli
Ritiro e partite internazionali
Il primo appuntamento internazionale arriverà invece il 26 luglio contro il Cannes, altra società appartenente alla galassia Friedkin. Sarà un passaggio significativo prima del trasferimento in Galles, dove la Roma entrerà nella fase più impegnativa della preparazione. Il 31 luglio la squadra volerà infatti al Vale Resort di Hensol per il secondo capitolo della pre-season. Una settimana intensa, scandita da tre test amichevoli e da carichi di lavoro sempre più elevati. Il gran finale è fissato per l’8 agosto al Falmer Stadium contro il Brighton: una sfida dal sapore europeo che chiuderà il ritiro britannico prima del ritorno nella Capitale. Ma non sarà ancora il momento di abbassare la guardia. Dopo qualche giorno di recupero, la Roma tornerà immediatamente al lavoro per rifinire la preparazione. L’ultima tappa è fissata per il 15 agosto in Germania contro il Borussia Dortmund, ultimo esame prima dell’inizio della stagione. Il programma è già definito, il metodo anche. Gasperini vuole una Roma pronta dal primo giorno e la sensazione è che quest’estate nessun dettaglio verrà lasciato al caso. La preparazione comincia adesso, ben prima del raduno: il nuovo corso giallorosso parte dal controllo, dalla disciplina e da una condizione fisica costruita centimetro dopo centimetro. Una marcia di avvicinamento lunga un mese, con il tecnico deciso a presentarsi ai nastri di partenza senza ritardi e senza alibi.