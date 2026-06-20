Gasperini prepara il piano estivo della Roma a Trigoria: tutto sul raduno e le amichevoli

Ritiro e partite internazionali

- Ventitré giorni al via ufficiale della nuova stagione, ma. Il tecnico non intende aspettare il 13 luglio, giorno del raduno al Fulvio Bernardini, per iniziare a lavorare sulla sua Roma. L’obiettivo è chiaro: arrivare al primo allenamento con, evitando ritardi nella preparazione e accelerando il più possibile il percorso verso la miglior condizione atletica. Per questo motivo il piano studiato dall’allenatore passa attraverso un monitoraggio anticipato dei giocatori. Peso, massa muscolare e stato di forma saranno osservati con attenzione prima ancora dell’inizio ufficiale della stagione. Gasp vorrebbeche permetterà allo staff di intervenire subito, correggendo alimentazione e programmi individuali qualora fosse necessario. Un dettaglio che racconta bene la filosofia di Gasperini:, ogni giorno può fare la differenza. Il 13 luglio scatterà poi il vero conto alla rovescia con i test fisici e la prima seduta stagionale. Saranno settimane intense a Trigoria, dove il lavoro sul campo verrà accompagnato dalle prime amichevoli contro selezioni locali come. Un percorso graduale ma importante per mettere minuti nelle gambe e assimilare i primi concetti del nuovo corso tecnico.

Il primo appuntamento internazionale arriverà invece il 26 luglio contro il Cannes, altra società appartenente alla galassia Friedkin. Sarà un passaggio significativo prima del trasferimento in Galles, dove la Roma entrerà nella fase più impegnativa della preparazione. Il 31 luglio la squadra volerà infatti al Vale Resort di Hensol per il secondo capitolo della pre-season. Una settimana intensa, scandita da tre test amichevoli e da carichi di lavoro sempre più elevati. Il gran finale è fissato per l’8 agosto al Falmer Stadium contro il Brighton: una sfida dal sapore europeo che chiuderà il ritiro britannico prima del ritorno nella Capitale. Ma non sarà ancora il momento di abbassare la guardia. Dopo qualche giorno di recupero, la Roma tornerà immediatamente al lavoro per rifinire la preparazione. L’ultima tappa è fissata per il 15 agosto in Germania contro il Borussia Dortmund, ultimo esame prima dell’inizio della stagione. Il programma è già definito, il metodo anche. Gasperini vuole una Roma pronta dal primo giorno e la sensazione è che quest’estate nessun dettaglio verrà lasciato al caso. La preparazione comincia adesso, ben prima del raduno: il nuovo corso giallorosso parte dal controllo, dalla disciplina e da una condizione fisica costruita centimetro dopo centimetro. Una marcia di avvicinamento lunga un mese, con il tecnico deciso a presentarsi ai nastri di partenza senza ritardi e senza alibi.