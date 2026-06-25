Dybala-Roma, ci siamo: così si sta chiudendo la trattativa

ROMA - Da oggi, ogni giorno può essere quello buono per il rinnovo di Dybala . L’intesa sta infatti per essere raggiunta su tutta la linea: parte economica da un lato, durata contrattuale dall’altra. Carlos Novel, il procuratore dell’argentino, ha già avuto diversi colloqui con Tony D’Amico ed è atteso nella Capitale. Il direttore sportivo ieri si trovava a Milano per tentare di accelerare sulle trattative di mercato in entrata e in uscita, ma ovviamente continuerà a fare la spola con la Capitale per chiudere anche i rinnovi. Dybala è venuto incontro alla Roma, accettando la riduzione del 65% circa (da 8 milioni a 3) dello stipendio , figlio di un accordo a salire che portava con sé la promessa di una rinegoziazione in realtà mai avvenuta. Quello della Joya sarà un sacrificio notevole nella stagione in cui i ricavi del club lieviteranno grazie alla qualificazione in Champions. In cambio, l’argentino dovrebbe aver ottenuto l’anno in più di contratto che chiedeva rispetto al semplice biennale. Dybala vorrebbe chiudere la carriera a Roma, la città in cui ha scelto di far nascere sua figlia Gia, e per mettere radici ha chiesto quanto meno un’opzione, per spostare eventualmente il proprio orizzonte temporale dal 2028 al 2029.

Affare Dybala

Non è stata una trattativa facile. Il fascicolo è passato da tante mani: Massara, D’Amico, l’uomo dei conti Morrow, Gasperini e Ryan Friedkin; alla fine, le esigenze tecniche hanno trovato la sintesi con le prospettive di sostenibilità. Il nuovo accordo con Dybala rientra infatti nei nuovi parametri del club: d’ora in avanti, a Roma non si approveranno più spese superiori ai 4,5 milioni netti per gli stipendi; la proposta a Greenwood, non a caso, parte da questa basi. La Roma è partita in deciso ritardo non solo su Dybala, ma anche con Celik e Pellegrini, gli altri due in scadenza ma destinati a restare. Di sicuro, il tira e molla con Paulo ha fatto più rumore. Il 10 maggio, dopo Parma-Roma, in un’intervista il calciatore ha preannunciato che il derby della settimana successiva sarebbe stata probabilmente la sua ultima partita davanti ai tifosi giallorossi, spiegando di non aver ricevuto neanche una proposta. Da quel momento in poi, la società si è attivata e ha cercato di recuperare il tempo perso. Anche grazie al pressing di Gasp. L’avvicendamento tra i ds non ha aiutato. Tanto che il 13 giugno il calciatore ha di nuovo parlato del proprio futuro: «Non ho ancora deciso, tutto è possibile», le sue parole per mettere fretta alla Roma. Il messaggio è arrivato forte e il lavoro di D’Amico ha fatto il resto. La svolta non è mai stata così vicina.