Mourinho: "Rigiocherei la finale Roma-Siviglia con un altro arbitro. Indimenticabile la vittoria della Conference" 

Nel mese che ha visto cominciare i Mondiali 2026 , José Mourinho è tornato a parlare del ritorno al Real Madrid , del suo Portogallo e, soprattutto, della vittoria conquistata con la Roma in Conference League nella stagione 2021/22. Un'esperienza travolgente per lo Special One, diventato eroe del popolo giallorosso. Allo stesso tempo, impossibile dimenticare il ko ai calci di rigore nella successiva finale di Europa League contro il Siviglia: una partita fortemente condizionata dalla direzione arbitrale dell'inglese Taylor , finito nel mirino della critica per decisioni che fecero infuriare la panchina capitolina e i tifosi romanisti.

Mourinho ricorda la Conference vinta con la Roma: "La città era impazzita. Nemmeno i vincitori della Champions..."

Vincere a Roma non è facile. In Italia come in Europa, ma José Mourinho è riuscito a raggiungere anche questo obiettivo. E il manager portoghese, reduce dalla firma con il Real Madrid, ne va tremendamente orgoglioso, come confermano le dichiarazioni rilasciate al podcast di Adebayo Akinfenwa, "Beast Mode On": "La Conference League a Roma. La città era impazzita. È qualcosa che nemmeno i vincitori della Champions League riescono a replicare in altre città. Quello che abbiamo fatto a Roma è stato indimenticabile. Quale partita rigiocherei? La finale di Europa League, Roma contro Siviglia. Con un arbitro diverso".

Mondiali 2026, Mourinho: "Il Portogallo? Dobbiamo vincere. Per la finale dico Inghilterra"

Sul Portogallo ai Mondiali, invece, Mourinho non ha dubbi, così come sulla possibile finalista: "Dobbiamo vincere, ma non siamo giochiamo da soli. Chi vedo in finale? Dico sempre Inghilterra. I migliori giocatori del mondo sono in Premier League. Ci sono giocatori dell'Arsenal che hanno vinto la Premier, il Crystal Palace ha vinto la Conference, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League. Quindi, dico sempre Inghilterra. Anche perché le ultime due finali degli Europei non le hanno vinte ma c'era". Ad oggi, però, per lo Special One non è ancora tempo di allenare una nazionale, ma in futuro mai dire mai: "Il mio habitat naturale è il calcio di club, ma quando guardo i Mondiali o gli Europei, è qualcosa che vorrei fare. Un giorno ci riuscirò".

Mourinho e il ritorno al Real Madrid: "Spero che i miei giocatori vengano eliminati presto..."

Scherzando con Akinfenwa, Mourinho spera di rivedere presto i calciatori del Real Madrid attualmente impegnati nei Mondiali 2026: "Spero che i giocatori del Real Madrid vengano eliminati presto e vadano in vacanza, perché li voglio per la preparazione pre-campionato", ha ribadito. Lo Special One ha poi precisato che è "una menzogna" il fatto che lui sia tornato al Real Madrid soltanto "per escludere i giocatori che hanno dato problemi nel passato". E poi ha aggiunto: "Voglio quei giocatori. Ora devo trovare un modo per costruire una squadra che non abbia gli stessi problemi che hanno avuto prima. Avere problemi con giocatori non molto bravi, quello sì che è un grosso problema! Con i grandi giocatori, è facile".