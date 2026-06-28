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Roma, sprint rinnovi: in arrivo i sì dei Friedkin per Dybala e Celik

Anche Mancini è vicinissimo al rinnovo. Qualche dettaglio da sistemare per Pellegrini, ma filtra fiducia
2 min
TagsSerie ARomaCalciomercato
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Sprint per i rinnovi di Dybala, Mancini, Celik e Pellegrini. Le ore che stanno arrivando possono rivelarsi decisive. Per la Joya si attende la risposta della Roma alla controproposta formulata dall’entourage le scorse settimane. Il sì dei Friedkin per l’argentino, così come per Celik, può arrivare nelle prossime ore. Anche Mancini è vicinissimo al rinnovo fino al 2030 e il dialogo con D’Amico prosegue spedito.

Mancini vicinissimo al rinnovo. Pellegrini, qualche dettaglio da sistemare

Gli aggiornamenti attesi potrebbero trasformarsi nell’accordo definitivo. C’è ancora qualche dettaglio da sistemare per Pellegrini, ma il clima resta positivo. La volontà di andare avanti insieme non è mai venuta meno e questo rappresenta la base più solida su cui costruire l’intesa definitiva. Serve ancora un po’ di pazienza, ma dalle parti di Trigoria filtra fiducia

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