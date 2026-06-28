Roma, sprint rinnovi: in arrivo i sì dei Friedkin per Dybala e Celik

Sprint per i rinnovi di Dybala, Mancini, Celik e Pellegrini. Le ore che stanno arrivando possono rivelarsi decisive. Per la Joya si attende la risposta della Roma alla controproposta formulata dall’entourage le scorse settimane. Il sì dei Friedkin per l’argentino, così come per Celik, può arrivare nelle prossime ore. Anche Mancini è vicinissimo al rinnovo fino al 2030 e il dialogo con D’Amico prosegue spedito.