Il piano Friedkin per la Roma: i dubbi della Uefa

La serenità che traspare da Trigoria non trova grandi riscontri a Nyon. L’Uefa monitora infatti con attenzione lo sforamento al settlement agreement che la Roma già prevede se non riuscirà a vendere almeno un paio di big nelle ultime 24 ore. L’accordo per rientrare nei paletti del fair play finanziario consente una perdita aggregata massima nei tre anni di 60 milioni. I bilanci degli ultimi due anni (2024 e 2025) hanno evidenziato un miglioramento della situazione: dagli 81,4 milioni di passivo del 2023/24 la Roma è infatti passata ai 53,8 del 2024/25, con una riduzione di 28. Il monte stipendi, nel frattempo, è crollato nel tempo da 189 a 141 milioni. Rielaborati con i criteri Uefa, che toglie dal conteggio una serie di costi considerati virtuosi come le imposte pagate o gli investimenti in infrastrutture, vivaio e femminile, il totale delle perdite dovrebbe già attestarsi a quota 60. Praticamente la Roma è già al limite triennale e non ha ancora considerato le perdite contingenti, che continueranno a essere alte anche perché i ricavi della Champions non sono ancora entrati. Ecco perché ha bisogno di plusvalenze.