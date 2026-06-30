Retroscena mercato Roma: la Juve chiede il prezzo di Svilar ma non fa offerte, Malen dice no all'Arabia e El Aynaoui...

La Juventus, così come aveva fatto l' Inter qualche settimana fa, ha chiesto alla Roma informazioni per un giocatore. Non è N'Dicka , che piaceva ai nerazzurri, ma Mile Svilar. Contatti informali: i bianconeri erano (sono) disposti a mettere sul piatto 40 milioni, per quella cifra a Trigoria neppure si siedono a trattare. Offerte ufficiali non sono arrivate - la Roma smentisce seccamente -, ma contatti sì, ci sono stati. Una volta saputo che per strappare il portiere a Gasperini ci sarebbero voluti almeno 60 milioni, tra parte fissa e bonus, da Torino non ci sono stati più segnali. La Roma, quindi, non vende, e tantomeno svende, il suo numero uno. Il quale, nel mentre, si allena con un preparatore personale per farsi trovare pronto, tra 13 giorni, all'inizio del ritiro.

Malen devastato dal Mondiale, no all'Arabia

Per la seconda parte del raduno tornerà a Roma anche Malen, eliminato ieri con l'Olanda dal Mondiale. Non ha giocato neppure un minuto, il rapporto con Koeman è stato pessimo, non vede l'ora di mettersi tutto alle spalle. Lo aspettano la Roma e Gasperini, non l'Arabia. Nelle scorse settimane un intermediario gli ha prospettato l'ipotesi di un ricco contratto da Riyad a cui lui non ha neppure risposto. Non è interessato, è stato appena riscattato dai Friedkin, giocherà la Champions. E tanto basta.

El Aynaoui top con il Marocco, ma nessuna offerta

Ad eliminare, con merito, l'Olanda dal Mondiale è stato il Marocco di El Aynaoui. Il centrocampista sta giocando benissimo, ha numeri da top, su di lui si sprecano articoli in mezza Europa, i suoi dati sono tra i migliori dell'intera rassegna. La Roma lo ha pagato 23 milioni un anno fa, per strapparlo adesso ai giallorossi ne servirebbero almeno 35. Si parla di offerte da Spagna e Francia ma D'Amico non è stato chiamato da nessuno. E a Gasperini, che punta a tenere tutti, va bene così.