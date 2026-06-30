Dovbyk torna a parlare, tutte le verità sulla Roma: "Ecco perché non esulto e cosa è successo in questi anni"

Non è tipo da interviste, Artem Dovbyk. Ma quando torna in patria si scioglie sempre un po'. Stavolta in un lungo podcast, della durata di oltre due ore, l'attaccante ucraino parla - per la prima volta - a lungo di sé, della sua carriera e del rapporto con Roma e la Roma. Partendo da un concetto che, forse, fa capire quali siano le sue intenzioni per il futuro: "Andar via in estate è un conto, a gennaio un altro. Ma in generale non mi piace lasciare le cose senza averle finite". Che vuol dire? Che se andrà via sarà solo in questa sessione di mercato. Ma, dopo aver passato un anno terribile, con appena 14 partite giocate e un brutto infortunio , vuole provare a capire se ci sia ancora spazio per lui nella Roma. E, chissà, forse potrebbe pure esultare.

Dovbyk perché non esulta, la risposta

Durante il podcast, infatti, gli viene chiesto - in italiano - come mai non esulti quando fa gol. È una delle domande più cercate dagli utenti su di lui. Artem ride: "No, non lo so. Intanto sono fatto così. Poi leggi, vedi le notizie, ascolti. Forse è il mio subconscio che non mi fa alzare le braccia e dire: “Ehi, sono io”. La Roma riempie sempre lo stadio - aggiunde Dovbyk - 70mila ogni partita, non importa l’avversario. La Lazio no. I tifosi della Roma sono fantastici, a volte sei il re, altre crolli. Se fai gol e la squadra vince per loro sei il migliore d’Europa e quindi sì, se segno, soprattutto all'Olimpico, sono felice".

La stima per De Rossi e gli allenamenti con Gasperini

L'attaccante ripercorre le prime due stagioni in giallorosso, certo non facili: "Potevo andare all'Atletico Madrid, ma quando ho parlato con De Rossi ho scelto la Roma. Ora lui è al Genoa, sta facendo bene, ha vinto partite importanti e ne sono felice perché è una brava persona. Con lui sentivo una connessione unica, mi fidavo ciecamente e non pensavo mai sarebbe andato via in così poco tempo... Daniele è come Totti, una leggenda del club e ho pensato beh, come si può cancellare una leggenda, era irrealistico e strano". E invece è successo. Ed è arrivato Juric. Dovbyk è laconico: "Abbiamo perso tutto, i tifosi lo hanno fischiato in 70mila, perdevamo e basta. Con Ranieri, che è molto saggio, siamo usciti dal tunnel passo dopo passo".

L'aneddoto sugli allenamenti di Gasperini: "Nessuno è mai morto"

Si passa a Gasperini: "Con lui si corre tanto, con e senza palla. Davvero tanto. Allenamenti duri, per me e per tutti. Quando è arrivato ho chiesto a Malinovskyi che lo aveva già avuto e mi ha detto: "Si fatica tantissimo, ma non è mai morto nessuno". Grande verità. E adesso, quindi, che succede? Dovbyk dice che a Roma sta bene, per quanto preferisca la cucina ucraina a quella italiana e spagnola. Dice che ha un ottimo rapporto con i compagni soprattutto Celik, Hermoso e Dybala che si informa anche della situazione in Ucraina. Il mercato? Ad ora non è un tema anche se la sensazione è che tornare in Spagna, dove tanto bene ha fatto a Girona, non gli dispiacerebbe: "Lo scorso agosto dovevo andare al Milan, vero, ma in pochi giorni era difficile chiudere tutto. In inverno, non volevo andare via, non mi piace lasciare le cose senza finirle". Battute finali dedicate all'Italia, assente al Mondiale: "Come hanno vissuto l'eliminazione? Per loro è stata una tragedia". Niente altro da aggiungere.