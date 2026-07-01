Bruno Conti saluta la Roma: le lacrime e l'emozionante discorso d'addio
Bruno Conti dice addio alla Roma. Si chiude dopo 53 lunghi anni il percorso della leggenda giallorossa nel club capitolino. Scaduto il contratto, l'ex giocatore della Nazionale non ha nascosto la sua emozione nel corso della serata andata in scena ieri presso il suo circolo sportivo.
Bruno Conti dice addio alla Roma: si chiude una storia d'amore lunga 53 anni
"Grazie a tutti, io penso che a tutto c'è un inizio e a tutto c'è una fine. È chiaro che oggi, andando via da Trigoria e togliere tutto quello che era mio nell'ufficio, c'è stata tanta emozione, anche con tutti i dipendenti che erano presenti a Trigoria. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi un po' la mia salute, mia moglie, la mia famiglia", ha concluso Bruno Conti con la voce rotta dall'emozione.