Bruno Conti saluta la Roma: le lacrime e l'emozionante discorso d'addio

Bruno Conti dice addio alla Roma: si chiude una storia d'amore lunga 53 anni

"Grazie a tutti, io penso che a tutto c'è un inizio e a tutto c'è una fine. È chiaro che oggi, andando via da Trigoria e togliere tutto quello che era mio nell'ufficio, c'è stata tanta emozione, anche con tutti i dipendenti che erano presenti a Trigoria. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi un po' la mia salute, mia moglie, la mia famiglia", ha concluso Bruno Conti con la voce rotta dall'emozione.