Kumbulla rientra alla Roma: "Vorrei lavorare con Gasperini, sento di avere le caratteristiche giuste". E su Mourinho...

Marash Kumbulla rientra dal prestito in Liga, dopo la delusione data dalla retrocessione del Mallorca in Segunda Division. Il classe 2000 ha raccontato la sua esperienza in Spagna e ha commentato la sua possibile permanenza a Roma alla corte di Gasperini. Con l'occasione, si è anche aperto sulla fatidica finale di Budapest, commentando le parole rilasciate da Mourinho qualche giorno fa .

Il ritorno a Roma e su Gasperini: "Mi piacerebbe molto lavorare con lui"

Terminato oggi il prestito che lo legava al club balearico ed in attesa dunque di ritornare a Trigoria, il 26enne si è espresso così su un suo possibile impiego nello scacchiere del tecnico piemontese: "Mi piacerebbe molto lavorare con lui. Ci ho lavorato insieme lo scorso anno per un mese durante il ritiro, ma ovviamente lo conoscevo già. Sento di avere le caratteristiche giuste per un gioco come il suo. Vedremo nelle prossime settimane, ovviamente non dipende solo da me o da lui. Io cercherò di arrivare in ritiro pronto per far vedere quanto valgo, poi si deciderà insieme.”

Sulla finale di Budapest: "Con un altro arbitro sarebbe finita diversamente"

Kumbulla non si limita a parlare di futuro e riapre la porta sul passato e torna su quanto detto da Mourinho sulla finale di Europa League contro il Siviglia: "Sono d’accordo con il mister quando dice che con un altro arbitro la partita sarebbe finita diversamente. Ci sono stati episodi piuttosto chiari, nei 90 minuti avremmo dovuto vincere noi. Poi ai rigori può succedere di tutto. Purtroppo è andata così."

Rammarico e speranza tra Spagna ed Albania...

Poi si apre anche sulla stagione appena conclusa al Mallorca con cui è clamorosamente retrocesso nonostante i 42 punti registrati dagli isolani nell'ultimo campionato: "Tante cose non sono andate come speravo. Siamo retrocessi nonostante i 42 punti effettuati; normalmente con 42 punti ti salvi con diverse giornate d’anticipo, ma purtroppo quest’anno la classifica della Liga è stata un pò atipica. A livello personale sono incappato in qualche infortunio che non mi ha permesso di avere continuità" poi aggiunge sull'annata precedente all'Espanyol: "Lì ho vissuto una stagione positiva giocando 36 partite, sono molto soddisfatto di quanto fatto lì. In generale la Spagna ha un approccio diverso rispetto all'Italia su alcune cose, hanno un modo di vivere, ad esempio, la preparazione alla partita in maniera differente". Ci sono state anche parole sul nuovo CT dell'Albania Rolando Maran con sfumature su prospettive future per la sua nazionale: "Personalmente non lo conosco,ma, seguendo la Serie A, ho visto che ha fatto una carriera ad alti livelli. Non abbiamo ancora parlato ma sono sicuro che a settembre succederà. Il nostro obiettivo dev’essere quello di normalizzare la partecipazione agli europei. Secondo me sarebbe bello raggiungere questo obiettivo. Abbiamo un pubblico incredibile, quando gioca l’Albania per gli albanesi esiste solo la nazionale. Spesso, quando giochiamo, gli albanesi all’estero tornano in Albania solo per vedere la partita. Sarebbe una cosa importante raggiungere quest’obiettivo.”