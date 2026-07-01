Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 1 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kumbulla rientra alla Roma: "Vorrei lavorare con Gasperini, sento di avere le caratteristiche giuste". E su Mourinho...

Il difensore albanese rientra dal prestito dopo l'esperienza al Mallorca e si racconta: "Cercherò di arrivare in ritiro pronto, poi si deciderà insieme"
4 min
TagskumbullaRomaMourinho
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Marash Kumbulla rientra dal prestito in Liga, dopo la delusione data dalla retrocessione del Mallorca in Segunda Division. Il classe 2000 ha raccontato la sua esperienza in Spagna e ha commentato la sua possibile permanenza a Roma alla corte di Gasperini. Con l'occasione, si è anche aperto sulla fatidica finale di Budapest, commentando le parole rilasciate da Mourinho qualche giorno fa

Il ritorno a Roma e su Gasperini: "Mi piacerebbe molto lavorare con lui"

Terminato oggi il prestito che lo legava al club balearico ed in attesa dunque di ritornare a Trigoria, il 26enne si è espresso così su un suo possibile impiego nello scacchiere del tecnico piemontese: "Mi piacerebbe molto lavorare con lui. Ci ho lavorato insieme lo scorso anno per un mese durante il ritiro, ma ovviamente lo conoscevo già. Sento di avere le caratteristiche giuste per un gioco come il suo. Vedremo nelle prossime settimane, ovviamente non dipende solo da me o da lui. Io cercherò di arrivare in ritiro pronto per far vedere quanto valgo, poi si deciderà insieme.”

Sulla finale di Budapest: "Con un altro arbitro sarebbe finita diversamente"

Kumbulla non si limita a parlare di futuro e riapre la porta sul passato e torna su quanto detto da Mourinho sulla finale di Europa League contro il Siviglia: "Sono d’accordo con il mister quando dice che con un altro arbitro la partita sarebbe finita diversamente. Ci sono stati episodi piuttosto chiari, nei 90 minuti avremmo dovuto vincere noi. Poi ai rigori può succedere di tutto. Purtroppo è andata così."

Rammarico e speranza tra Spagna ed Albania...

Poi si apre anche sulla stagione appena conclusa al Mallorca con cui è clamorosamente retrocesso nonostante i 42 punti registrati dagli isolani nell'ultimo campionato: "Tante cose non sono andate come speravo. Siamo retrocessi nonostante i 42 punti effettuati; normalmente con 42 punti ti salvi con diverse giornate d’anticipo, ma purtroppo quest’anno la classifica della Liga è stata un pò atipica.  A livello personale sono incappato in qualche infortunio che non mi ha permesso di avere continuità" poi aggiunge sull'annata precedente all'Espanyol: "ho vissuto una stagione positiva giocando 36 partite, sono molto soddisfatto di quanto fatto lì.  In generale la Spagna ha un approccio diverso rispetto all'Italia su alcune cose, hanno un modo di vivere, ad esempio, la preparazione alla partita in maniera differente". Ci sono state anche parole sul nuovo CT dell'Albania Rolando Maran con sfumature su prospettive future per la sua nazionale: "Personalmente non lo conosco,ma, seguendo la Serie A, ho visto che ha fatto una carriera ad alti livelli. Non abbiamo ancora parlato ma sono sicuro che a settembre succederà. Il nostro obiettivo dev’essere quello di normalizzare la partecipazione agli europei. Secondo me sarebbe bello raggiungere questo obiettivo.  Abbiamo un pubblico incredibile, quando gioca l’Albania per gli albanesi esiste solo la nazionale. Spesso, quando giochiamo, gli albanesi all’estero tornano in Albania solo per vedere la partita. Sarebbe una cosa importante raggiungere quest’obiettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, ufficiale la cessione di Romano al CagliariGhilardi, Malen: i giocatori aumentati di valore durante il prestito

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS