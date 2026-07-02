Ricordate Almaviva? Il bambino a cui Totti diede la fascia nove anni fa oggi è svincolato

In attesa di un responsabile del settore giovanile, D’Amico ha preso in mano anche il file cantera di Trigoria. Infatti, sono stati blindati alcuni elementi come per esempio Sala, Forni, Cavaleri e Russo. Uno dei casi più spinosi riguarda Guaglianone, trequartista di qualità classe 2010 che ha una luce speciale quando tocca il pallone. Il suo legame con la Roma (tesseramento biennale di settore giovanile e non apprendistato) è scaduto il 30 giugno e quindi al momento è svincolato. Insomma, finora non ha mai firmato un contratto vero e proprio. La Roma ha avviato dei contatti, D'Amico lo vuole tenere e le porte sono aperte perché Guaglianone intende dare precedenza alla Roma. E' di Rieti, ma in giallorosso si trova bene. L'entourage del fantasista, però, vuole delle garanzie tecniche per permettere al ragazzo di arrivare al calcio dei grandi il più velocemente possibile. La vetrina della Youth League può essere una delle chiavi di volta. Guaglianone, comunque, non è un giocatore qualsiasi. In Italia lo cerca il Como sulla scia di Paz e Liberali, mentre all'estero è finito nel mirino di Ajax e Bayern Monaco. La Roma lo ha cresciuto, ha una corsia preferenziale, non è una questione economica, ma di minuti e sbocchi dentro un progetto di crescita personale.