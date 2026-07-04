La Roma accelera per Greenwood: l’offerta è pronta, ecco la cifra

ROMA - A desso si entra nella fase decisiva. Quella delle telefonate, delle offerte ufficiali e delle ultime distanze da colmare. La Roma è pronta ad accelerare per Mason Greenwood e vuole farlo subito, senza perdere altro tempo. L’obiettivo è chiaro: presentare tra oggi e domani la proposta ufficiale al Marsiglia, provando a cambiare il destino dei prossimi giorni dell’attaccante inglese. Da una parte il raduno dei francesi, fissato per lunedì alla Commanderie; dall’altra quello giallorosso, in programma tra nove giorni a Trigoria. In mezzo, una trattativa destinata a vivere le ore più calde.

Rebus raduno

L’idea del club giallorosso è semplice: convincere il Marsiglia a non considerare Greenwood parte integrante del nuovo progetto tecnico di Bruno Genesio, che proprio dopodomani comincerà ufficialmente la sua avventura sulla panchina del club francese. La presenza dell’attaccante al primo giorno di allenamento è tutt’altro che scontata e la Roma vuole sfruttare questo momento per dare un’accelerata decisiva. Anche perché il giocatore, terminata la stagione, ha già lasciato l’abitazione in cui viveva in affitto e si trova in una situazione di evidente transizione, ulteriore segnale di un futuro ancora tutto da scrivere.

L'offerta della Roma

Le basi dell’operazione sono ormai definite. Dopo i summit degli ultimi giorni tra Tony D’Amico, Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin - ai quali in una circostanza ha preso parte anche il padre-agente del calciatore - la Roma è pronta a mettere sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, aggiungendo una percentuale contenuta sulla futura rivendita. È un’offerta importante, ma inferiore di circa dieci milioni rispetto alla richiesta del Marsiglia, chiamato a riconoscere quasi il 40% dell’incasso al Manchester United. Un dettaglio che inevitabilmente pesa nella valutazione economica dell’affare. La sensazione è che esistano tutti i presupposti per arrivare a un’intesa. Il Marsiglia potrebbe anche decidere di limare la distanza economica chiedendo qualche milione in più, ma il dialogo appare ben impostato. Anche perché i rapporti tra i due club sono solidi e quelli tra i due proprietari, Dan Friedkin e Frank McCourt, rappresentano un ulteriore punto di forza della trattativa. I primi contatti tra i due imprenditori americani hanno già permesso di avviare il confronto, mentre ora toccherà ai nuovi direttori sportivi, Tony D’Amico e Gregory Lorenzi, trasformare la diplomazia in un accordo definitivo.

Segnale

A Trigoria, intanto, Gasperini continua a spingere, anche perché teme l’inserimento dell’Atletico Madrid che attualmente sta temporeggiando aspettando di capire la situazione legata ad Alvarez (che Simeone non vuole far partire). D’Amico si è già mosso da tempo trovando un’intesa di massima con Greenwood per un contratto fino al 2031 con uno stipendio netto da 4,5 milioni di euro a stagione, destinato a crescere negli anni attraverso bonus e aumenti progressivi. La Roma ora vuole stringere, il prima possibile. Per evitare che Mason rimetta piede nel centro sportivo dell’OM e, magari, accompagnarlo direttamente verso Trigoria. Sarebbe il segnale più forte di un mercato che entra finalmente nel vivo. Il conto alla rovescia è partito: adesso la palla passa ai club.