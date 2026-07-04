Totti ospite a La Rimessa da Spalletti: il motivo del viaggio e della nuova reunion

Francesco Totti e Luciano Spalletti di nuovo insieme. L’ex capitano della Roma ha raggiunto l’allenatore toscano a La Rimessa , azienda agricola di famiglia del tecnico, per una nuova reunio con un motivo ben preciso: i due sono impegnati nelle riprese di un nuovo spot pubblicitario di Amaro Montenegro. Si tratta dunque di un nuovo capitolo della collaborazione tra Totti e Spalletti, già protagonisti nei mesi scorsi di una campagna pubblicitaria diventata rapidamente virale sui social.

Totti e Spalletti, altro spot insieme

Nel precedente spot i due erano stati rappresentati come protagonisti di un western, uno di fronte all’altro in una Roma completamente deserta. «Mo parliamo», esordiva Totti dopo aver incrociato quello che è stato il suo ultimo allenatore in carriera. La scena si spostava poi all’interno di un bar in stile saloon. «Io liscio», ordinava Spalletti. «Allora io con ghiaccio», replicava Totti, prima del gioco di parole dell’ex commissario tecnico della Nazionale: «Allora abbiamo rotto il ghiaccio?». Immediata la risposta dell’ex numero 10: «S’è squagliato». Una campagna costruita proprio sul complicato rapporto tra i due, deterioratosi durante l’ultima stagione della carriera di Totti. In quei mesi Spalletti fu indicato da molti tifosi come uno dei principali responsabili della difficile gestione dell’addio al calcio dell’ex capitano della Roma. Tensioni, incomprensioni e dichiarazioni a distanza che avevano segnato profondamente il rapporto tra due dei personaggi più importanti della storia recente del club giallorosso. Con il passare degli anni, però, i vecchi dissapori sembrano essere stati superati.