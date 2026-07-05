Roma, D'Amico chiama un suo uomo per rifondare il settore giovanile di Trigoria 

Ci siamo. È ormai questione di giorni (se non di ore) per il via libera di Massimo Margiotta come nuovo responsabile del vivaio della Roma. Il dirigente, reduce dall’esperienza all’Hellas Verona, riporta in giallorosso una collaborazione già collaudata con Tony D’Amico, con il quale ha condiviso un lungo percorso in carriera. Riportare il settore giovanile ai massimi livelli è una delle priorità della famiglia Friedkin perché servono sia giocatori alla Pisilli, da portare e valorizzare in prima squadra, sia plusvalenze, quelle centrate in passato con i vari Volpato, Missori, Tahirovic, Felix e tanti altri ragazzi. Accantonata al momento l’ipotesi dell’Under 23 per costi e tempistiche, adesso l’attenzione è rivolta sulle squadre giovanili.