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Roma, D'Amico chiama un suo uomo per rifondare il settore giovanile di Trigoria 

È ormai questione di giorni (se non di ore) per il via libera al nuovo dirigente: i dettagli
Lorenzo Scalia
2 min
TagsRoma
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Ci siamo. È ormai questione di giorni (se non di ore) per il via libera di Massimo Margiotta come nuovo responsabile del vivaio della Roma. Il dirigente, reduce dall’esperienza all’Hellas Verona, riporta in giallorosso una collaborazione già collaudata con Tony D’Amico, con il quale ha condiviso un lungo percorso in carriera. Riportare il settore giovanile ai massimi livelli è una delle priorità della famiglia Friedkin perché servono sia giocatori alla Pisilli, da portare e valorizzare in prima squadra, sia plusvalenze, quelle centrate in passato con i vari Volpato, Missori, Tahirovic, Felix e tanti altri ragazzi. Accantonata al momento l’ipotesi dell’Under 23 per costi e tempistiche, adesso l’attenzione è rivolta sulle squadre giovanili.

Ciaralli passa al Parma 

È ancora presto per parlare di rivoluzione nel parco allenatori, ma qualcosa potrebbe cambiare a stretto giro. Va ricordato, comunque, che Federico Guidi, il tecnico della Primavera, ha un altro anno di contratto. Intanto, è finita dopo 12 anni l’avventura di Marco Ciaralli a Trigoria: l’allenatore, che ha guidato le formazioni dall’Under 13 fino all’Under 18, è diventato assistente di Cuesta al Parma versione Serie A. Un salto impossibile da non fare.  

 

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