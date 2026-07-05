Rinnovi Roma: per Celik manca l'annuncio, incontri per Pellegrini
Il turco, in vacanza dopo i Mondiali, attende l'ufficialità. Per il trequartista parti al lavoro per la fumata bianca
Pellegrini lavora sul rinnovo, Celik aspetta solo l’annuncio. Fa effetto vedere Lorenzo tra gli svincolati dopo ventuno anni di contratto con la Roma, ma le parti stanno lavorando per arrivare alla nuova fumata bianca. I contatti tra il direttore sportivo D’Amico e l’agente del centrocampista sono continui e un nuovo incontro tra le parti è previsto anche tra domani e martedì per provare a limare la distanza e trovare a stretto giro un’intesa. L’obiettivo è chiudere entro pochi giorni, anche perché sul giocatore diversi club esteri si stanno interessando alla situazione. Per Zeki Celik, invece, è ormai tutto fatto: concluso il Mondiale con la Turchia, l’esterno si gode le vacanze e presto sarà annunciato il rinnovo.
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