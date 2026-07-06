Abbonamenti Roma ufficiali: prezzi, settore, date, prelazione e vendita libera

Non basta un Olimpico per contenere tutto l'amore dei tifosi per la Roma . Non basta perché mentre il club lancia la nuova campagna abbonamenti , in fila sono già in 80 mila. Perché i giallorossi sono tornati finalmente in Champions League e soprattutto entrano nella stagione del Centenario: 1927-2027 , un secolo di passione incondizionata, che rende l'attesa ancora più spasmodica del solito. Prezzi, settore, date, prelazione e vendita libera, tutte le info per confermare o conquistare la 'preziosa' tessera. Virtuale, s'intende. Ma comunque sempre molto attesa. Di seguito tutti i dettagli ufficiali della nuova campagna abbonamenti Roma 2026-2027

Abbonamenti ASROMA 2026/27

Come già negli ultimi anni, il Club anche per questa campagna abbonamenti intende ringraziare i tifosi per la fiducia e il sostegno dimostrato. Gli aumenti sono contenuti, al centro continua ad esserci il tifoso, l'esperienza stadio e la voglia di fidelizzare.

Fasi di vendita abbonamenti Roma

Rinnovo: Fase 1.1 (8-20 luglio alle ore 10): rinnovo con conferma del posto – prezzo più vantaggioso. Fase 1.2 (20-23 luglio alle ore 12): rinnovo con conferma del posto per gli abbonati provenienti da Waiting List/Vendita Libera 2025/26. (Prezzo diverso e maggiore rispetto alla fase 1.1). Fase 1.3 (23 ore 14:30 -27 luglio ore 13:00): rinnovo senza conferma del posto. Waiting List e Vendita Libera (Solo in presenza di disponibilità) Waiting List (27 ore 15:00 alle -29 luglio ore 13:00): accesso prioritario ai 26.982 iscritti. Vendita Libera : dal 29 luglio ore 15:00.

Confermate le tre tipologie di abbonamento

Abbonamento Classic: è l’abbonamento personale con solo la possibilità di avere la Prelazione su extra match delle competizioni europee e partite di Coppa Italia;

Abbonamento Classic Extra: possibilità di gestire e rivendere il tuo posto per i soli big match; Prelazione su extra match delle competizioni europee e partite di Coppa Italia; Cedibile per un massimo di 2 partite (big match esclusi); Prevendita e prezzo dedicati sull’acquisto di biglietti aggiuntivi per i big match;

Abbonamento Plus: è la formula con tutti i benefit che tra cui la possibilità di gestire e rivendere il tuo posto per tutte le partite; Cedibile per un massimo di 4 partite (big match esclusi); Prelazione su trasferte europee; Possibilità di gestire e rivendere il tuo posto per i soli big match; Prelazione su extra match delle competizioni europee e partite di Coppa Italia; 15% Sconto presso gli AS Roma store; Prevendita e prezzo dedicati sull’acquisto di biglietti aggiuntivi per tutte le partite; Welcome pack dedicato.

Riduzioni

Tutti gli abbonamenti a tariffa ridotta | UNDER16-UNDER25-OVER65 | rientrano nelle caratteristiche dell’abbonamento CLASSIC. Avranno tuttavia l’opportunità di utilizzare la funzionalità del CAMBIO UTILIZZATORE per 2 volte nel corso della stagione, solamente verso pari età.

Persone con disabilità

Tutti coloro che, nei mesi scorsi, hanno inviato al Club la documentazione aggiornata richiesta via e-mail, attestante una disabilità pari al 100% con diritto di accompagno, possono rinnovare il proprio abbonamento ONLINE cliccando sull'apposito pulsante presente nella pagina "Abbonamenti", all'interno della card dedicata nel paragrafo "Riduzioni".

Abbonamento Curva Nord

L’abbonamento in Curva Nord è composto da n. 18 partite (dovendo intendersi esclusa la partita Roma-Lazio). Ai titolari di abbonamento di Curva Nord in occasione della gara casalinga contro la S.S. Lazio verrà garantita una fase di acquisto riservata con un prezzo a loro dedicato e con facoltà di scelta del posto tra quelli disponibili

Tipologie di rivendita

Rivendita Standard: tutte le partite per abbonati. Plus Solo Big Match per abbonati Classic Extra Rimborso: 51% del valore facciale del biglietto Rivendita Personale: Cedi il posto a chi vuoi tu Tutte le partite per abbonati Plus Big Match per abbonati Classic Extra Rimborso: 30% del valore facciale del biglietto Il prezzo del biglietto viene stabilito dal club.

Pagamento a rate

Attraverso la piattaforma di pagamento online, sarà possibile rateizzare l’acquisto dell’abbonamento in massimo tre rate. Non è un finanziamento, la rateizzazione non comporta costi maggiori. Il Welcome pack, infine, ci sarà solo per gli abbonati Plus (nella scorsa stagione era stato consegnato a tutti gli abbonati).