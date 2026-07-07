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martedì 7 luglio 2026
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Gasperini: "D'Amico è impegnatissimo, il vero mercato comincia ora"

L'allenatore giallorosso torna a parlare tra trattative, acquisti, rinnovi e nuova stagione: tutti i dettagli
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Conquistato un'inaspettata (non da lui) qualificazione in Champions League con la sua Roma, Gian Piero Gasperini guarda avanti alla prossima stagione, che si aprirà tra pochi giorni con il raduno a Trigoria: "Siamo ancora in vacanza, iniziamo lunedì prossimo - le parole dell'allenatore giallorosso a Sky Sport - sono state vacanze miste, con tanto lavoro e tanti pensieri alla prossima stagione. Sicuramente dopo aver centrato la Champions, vogliamo essere protagonisti e fare bene. Ma è ancora presto. D'Amico? Sicuramente ci sentiamo molto, ma anche con la proprietà c'è rapporto continuo. Ora che ci si avvicina all'inizio della stagione, al mercato. i Mondiali hanno spostato l'attenzione da tutto, per i giocatori e per gli agenti stessi. Dalla prossima settimana penso si entrerà nel vivo". 

I rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini

Poi il discorso si sposta sui rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini, da qualche giorno ufficialmente senza contratto e ancora in attesa di firmare: "Li annuncerà la società, ma siamo contenti un po' tutti, compresi i calciatori. Penso sia una questione di giorni. Priorità esterno? La Roma ha dimostrato di avere una buona base di squadra e un gruppo competitivo. La volontà della proprietà è quella di migliorare la squadra il più possibile. D'Amico è impegnato su tutti i fronti per dare soddisfazione alla società e ai tifosi"

Le difficoltà, Champions e Greenwood

Poi Gasp parla dell'ultima stagione: "Dopo la sconfitta con l’Inter si è fatta dura, ma questa squadra in 38 partite è andata in difficoltà per 2 partite se parliamo di zona Champions. In un campionato così ci possono essere momenti di difficoltà. Abbiamo avuto una grande partenza, poi a febbraio-marzo un piccolo calo, ma quando sono rientrati tutti gli effettivi la squadra si è presa la Champions con un grande finale". L'allenatore della Roma si sofferma poi sulle parole di Koeman su Malen: "A volte queste dichiarazioni sono travisate, non penso. Comunque Malen a Roma starà molto bene". La Champions è una sfida importante ed esaltante per i giallorossi: "Sono tanti anni che la Roma non partecipa. È una manifestazione durissima, lì trovi veramente alcune squadre che hanno maltrattato le nostre. Dovremmo arrivare competitivi e attrezzati perché c'è il rischio di fare brutte figure". Poi viene incalzato su Greenwood: "Ma non gioca nella Roma...", replica Gasp.

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