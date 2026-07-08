Greenwood, la Roma dice no all’aumento di ingaggio

ROMA - Mason Greenwood continua ad allenarsi con il Marsiglia, ma il suo futuro resta tutto da scrivere. L’attaccante inglese prosegue il lavoro alla Commanderie agli ordini di Bruno Genesio, partecipando alla preparazione estiva come un normale giocatore della rosa. Una normalità soltanto apparente, perché tutte le parti sono consapevoli che la permanenza in Francia è destinata a essere soltanto temporanea. Greenwood aspetta un segnale, quello che dovrà arrivare da Trigoria sotto forma di un’offerta ufficiale. La Roma, infatti, è ancora la destinazione preferita del giocatore, ma il momento delle decisioni è arrivato. L’operazione resta congelata in attesa del definitivo via libera dei Friedkin, che finora non hanno ancora autorizzato un investimento complessivo vicino ai cento milioni di euro tra costo del cartellino, ingaggio pluriennale e commissioni. Una cifra importante, che impone inevitabilmente riflessioni, ma anche una scelta in tempi rapidi. Il calendario, del resto, non concede molto margine. L’obiettivo è provare a chiudere entro il 15 luglio, giorno in cui il Marsiglia partirà per la tournée in Costa d’Avorio. Nel frattempo si continua a lavorare anche sul fronte contrattuale. Il padre-agente di Greenwood è impegnato a limare gli ultimi dettagli dell’accordo personale. Ma dopo aver raggiunto un’intesa di massima con la Roma sulla base di 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, ha provato a rilanciare, chiedendo un ulteriore milione di euro. La risposta di Trigoria, però, è stata immediata e netta: nessuna modifica ai termini già concordati. La posizione del club giallorosso non cambia e rappresenta un punto fermo della trattativa.

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