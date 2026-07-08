Roma, grande entusiasmo: boom di abbonamenti, superati i 5mila in solo due ore!

Un finale di stagione emozionante con la conquista di un posto in Champions League , il grande entusiasmo intorno al gruppo costruito da Gasperini e le notizie molto promettenti dal mercato e dal lato rinnovi . Questi sono alcuni dei fattori che hanno portato la campagna abbonamenti della Roma ad essere un enorme successo a solo poche ore dalla sua apertura. C'è tantissima voglia di Roma, i tifosi hanno risposto presente con un entusiasmo incredibile.

Quanta voglia di Roma: superata soglia 5mila abbonamenti in due ore!

"Solo la Roma" è lo slogan scelto per la stagione che rivede finalmente i giallorossi in Champions League e soprattutto l'anno del Centenario. Dopo aver diramato i dettagli della campagna, il club giallorosso ha aperto la prima fase di rinnovi oggi (mercoledì 8 luglio) alle ore 10, venendo sommerso dall'amore dei tifosi. Risposta straordinaria dopo solo due ore dall'apertura, con la soglia dei 5mila abbonamenti già superata e il sistema in tilt con una coda da 3mila persone, problema che è stato rapidamente risolto permettendo alla fila di scorrere senza intoppi. Numeri che portano verso un soldout: sarà un'altra stagione con un Olimpico sempre pieno.