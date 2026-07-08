Wesley lavora senza sosta verso il raduno: la dolce foto a Trigoria con la figlia

Wesley vuole arrivare nella miglior forma possibile per l'inizio del ritiro della Roma : il 13 luglio è fissato il raduno dei giocatori a Trigoria, mentre dal 31 inizierà la seconda fase con il trasferimento in Galles , per poi rientrare a Roma l'8 agosto e proseguire la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Tra giocatori in vacanza e chi impegnato ancora con il Mondiale, ce n'è uno che si è presentato a Trigoria prima di tutti, ed è Wesley.

Wesley e il recupero dall'infortunio

Il brasiliano ha saltato il campionato iridato dopo l'infortunio che ha subito nell'ultima amichevole prima del torneo contro l'Egitto. Dopo un quarto d'ora di gioco, il terzino giallorosso aveva avvertito un problema muscolare all'inguine sinistro che lo ha costretto a saltare il suo primo Mondiale per il quale era stato convocato. Le immagini avevano fatto subito allertare lo staff di Trigoria.

Il ritorno a Trigoria e il percorso verso il rientro

Il giocatore ha immediatamente iniziato il percorso verso il rientro per presentarsi nel migliore dei modi alla corte della nuova stagione con Gasperini. Ha documentato i vari allenamenti sui social e oggi ha pubblicato una foto del suo rientro a Trigoria, nella palestra del Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Nella foto che ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram è immortalato il brasiliano sulla cyclette, con in primo piano sua figlia Alice.