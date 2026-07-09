Lino Banfi compie 90 anni: gli auguri social della Roma
ROMA - Il 'Nonno d'Italia' raggiunge la fatidica cifra tonda: Lino Banfi festeggia oggi, giovedì 9 luglio, i 90 anni. Un traguardo da ricordare per l'attore pugliese, all'anagrafe Pasquale Zagaria, classe 1936 che ha scritto pagine memorabili del cinema italiano: dalla commedia sexy in salsa italiana alla fiction, con l'indimenticato 'Un medico in famiglia', fino al celebre Oronzo Canà, protagonista assoluto nel film 'L'allenatore del pallone'. Già, il calcio: Lino è un grande appassionato e la sua squadra del cuore è la Roma.
Lino Banfi compie 90 anni: gli auguri social della Roma
Proprio il club giallorosso ha reso omaggio al celebre attore pugliese per la speciale ricorrenza, dedicandogli un post sui social: "Buon compleanno Lino", con il numero 90 ben visibile nel messaggio di auguri.
La Roma festeggia così Lino Banfi che, lo scorso 1° luglio, è stato ospite del club nel quartier generale di Trigoria accanto a Bruno Conti e Paulo Roberto Falcao, due pilastri della squadra di mister Nils Liedholm che, nella stagione 1982/83, vinse il secondo scudetto.