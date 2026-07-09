Roma, Margiotta è il nuovo responsabile del Settore Giovanile: ora è ufficiale

ROMA - La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Massimo Margiotta è il nuovo responsabile del Settore Giovanile della Roma. Il dirigente ha firmato con il club giallorosso un contratto triennale, fino al 30 giugno 2029, con opzione per altre due stagioni sportive. A Roma, Margiotta ritrova Tony D'Amico con il quale ha condiviso un lungo percorso in carriera. "Ex calciatore professionista, di ruolo attaccante, con trascorsi in Serie A tra Perugia e Udinese, Margiotta - si legge nel comunicato diramato dalla società capitolina - ha intrapreso la carriera manageriale ricoprendo dal 2017 al 2026 la carica di responsabile del settore giovanile dell’Hellas Verona. La scelta si inserisce nella volontà della Proprietà di continuare a investire sulla qualità del proprio vivaio, consolidando la tradizione che ha reso l’AS Roma uno dei bacini di talenti più floridi a livello internazionale. Il Club rivolge a Massimo un caloroso benvenuto nella Capitale e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e stimolante avventura. Benvenuto a Roma!".