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Roma, Margiotta è il nuovo responsabile del Settore Giovanile: ora è ufficiale

Il dirigente ha sottoscritto con i giallorossi un contratto triennale con opzione per altre due stagioni sportive: tutti i dettagli
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ROMA - La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Massimo Margiotta è il nuovo responsabile del Settore Giovanile della Roma. Il dirigente ha firmato con il club giallorosso un contratto triennale, fino al 30 giugno 2029, con opzione per altre due stagioni sportive. A Roma, Margiotta ritrova Tony D'Amico con il quale ha condiviso un lungo percorso in carriera. "Ex calciatore professionista, di ruolo attaccante, con trascorsi in Serie A tra Perugia e Udinese, Margiotta - si legge nel comunicato diramato dalla società capitolina - ha intrapreso la carriera manageriale ricoprendo dal 2017 al 2026 la carica di responsabile del settore giovanile dell’Hellas Verona. La scelta si inserisce nella volontà della Proprietà di continuare a investire sulla qualità del proprio vivaio, consolidando la tradizione che ha reso l’AS Roma uno dei bacini di talenti più floridi a livello internazionale. Il Club rivolge a Massimo un caloroso benvenuto nella Capitale e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e stimolante avventura. Benvenuto a Roma!".

Roma, ecco Margiotta: "I giallorossi sono un'eccellenza assoluta"

"Accolgo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità”, le prime parole di Margiotta ai canali ufficiali del club giallorosso. "Roma rappresenta un'eccellenza assoluta per il calcio giovanile e il mio obiettivo sarà quello di lavorare quotidianamente per trasmettere ai ragazzi i valori del Club, aiutandoli a realizzare il loro potenziale umano e sportivo".

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