Abbonamenti Roma, la campagna è sempre più un successo: quota 16mila nel secondo giorno
ROMA - La febbre non si abbassa, anzi cresce. Dopo appena due giorni di campagna abbonamenti dedicata ai rinnovi, la Roma ha già raggiunto quota 16 mila tessere confermate. Un dato straordinario, autentico, impressionante, che conferma come la partenza lanciata della prima giornata non fosse soltanto un exploit iniziale, ma il segnale di una passione destinata ancora una volta a riempire l’Olimpico con largo anticipo.
Abbonamenti Roma, il 40% delle tessere è già stato rinnovato
Su un tetto massimo fissato a 40 mila abbonamenti, è già stato rinnovato il 40% delle tessere disponibili. Un ritmo impressionante, che lascia immaginare come nei prossimi giorni la percentuale continuerà inevitabilmente a salire fino a sfiorare il sold out della fase riservata agli attuali abbonati. Per chi aspetta in lista d’attesa, le speranze si assottigliano di ora in ora. Sono circa 40 mila i tifosi che sognano di trovare un posto liberato dai mancati rinnovi, ma i numeri raccontano una realtà sempre più evidente: saranno pochissimi quelli che riusciranno a subentrare. E la prospettiva di una vendita libera appare, anche quest’anno, poco più di un’ipotesi. Un ennesimo bagno d’amore da record.