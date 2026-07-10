Abbonamenti Roma, la campagna è sempre più un successo: quota 16mila nel secondo giorno

ROMA - La febbre non si abbassa, anzi cresce. Dopo appena due giorni di campagna abbonamenti dedicata ai rinnovi , la Roma ha già raggiunto quota 16 mila tessere confermate . Un dato straordinario, autentico, impressionante, che conferma come la partenza lanciata della prima giornata non fosse soltanto un exploit iniziale, ma il segnale di una passione destinata ancora una volta a riempire l’Olimpico con largo anticipo.

Abbonamenti Roma, il 40% delle tessere è già stato rinnovato

Su un tetto massimo fissato a 40 mila abbonamenti, è già stato rinnovato il 40% delle tessere disponibili. Un ritmo impressionante, che lascia immaginare come nei prossimi giorni la percentuale continuerà inevitabilmente a salire fino a sfiorare il sold out della fase riservata agli attuali abbonati. Per chi aspetta in lista d’attesa, le speranze si assottigliano di ora in ora. Sono circa 40 mila i tifosi che sognano di trovare un posto liberato dai mancati rinnovi, ma i numeri raccontano una realtà sempre più evidente: saranno pochissimi quelli che riusciranno a subentrare. E la prospettiva di una vendita libera appare, anche quest’anno, poco più di un’ipotesi. Un ennesimo bagno d’amore da record.