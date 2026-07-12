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domenica 12 luglio 2026
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Kumbulla torna alla Roma dopo il prestito al Maiorca: “Le emozioni di Tirana, la coppa, i tifosi…”

Il difensore torna in giallorosso: "Intanto sono qui, poi vedremo se potrò giocarmi le mie carte"
Chiara Zucchelli
1 min
TagskumbullaSerie ARoma
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ROMA - Primo anno in Spagna, all’Espanyol, cullato dal mare e dalla movida di Barcellona: 36 presenze, tre gol, tanti applausi. Secondo anno al Maiorca, dove pure male non si vive: 10 presenze, tanti infortuni, pochi applausi. La retrocessione all’ultima giornata. Marash Kumbulla, 26 anni, ha giocato nella Liga nelle ultime due stagioni. Il suo cartellino è però di proprietà

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