Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 13 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tresoldi vuole Gasperini, ma la Roma prima deve vendere

Sale il pressing dei giallorossi per la punta del Bruges, ma prima un'uscita: Dovbyk può muovere il mercato
Jacopo Aliprandi
1 min
TagsRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra
ROMA - Niccolò Tresoldi ha già preso la sua decisione: vuole la Roma. L’attaccante del Club Bruges ha dato il via libera al trasferimento nella Capitale, convinto dal progetto giallorosso e soprattutto dalla possibilità di lavorare con Gasperini, che lo considera il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Le parti hanno già trovato un’intesa di massima, mentre resta da costruire quella tra i due club. La trattativa può entrare nel vivo con un’offerta intorno ai 25 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere il Club Bruges a sedersi definitivamente al tavolo. Prima, però, la Roma dovrà fare cassa. La priorità è incassare risorse dalle uscite per finanziare il nuovo investimento offensivo. In quest’ottica, il nome destinato a muovere il mercato è quello di Artem Dovbyk. L’attaccante è in uscita e il club è alla ricerca della soluzione giusta, preferibilmente un prestito con riscatto. Sul centravanti continua a spingere il Genoa di De Rossi, che insiste invece per un prestito secco. Una formula che, al momento, non soddisfa la Roma, intenzionata a trovare una soluzione a titolo definitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

La Roma rifiuta 40 milioni per KonéIl piano per Moreira e Garnacho

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS