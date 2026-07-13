Tresoldi vuole Gasperini, ma la Roma prima deve vendere
Sale il pressing dei giallorossi per la punta del Bruges, ma prima un'uscita: Dovbyk può muovere il mercato
ROMA - Niccolò Tresoldi ha già preso la sua decisione: vuole la Roma. L’attaccante del Club Bruges ha dato il via libera al trasferimento nella Capitale, convinto dal progetto giallorosso e soprattutto dalla possibilità di lavorare con Gasperini, che lo considera il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Le parti hanno già trovato un’intesa di massima, mentre resta da costruire quella tra i due club. La trattativa può entrare nel vivo con un’offerta intorno ai 25 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere il Club Bruges a sedersi definitivamente al tavolo. Prima, però, la Roma dovrà fare cassa. La priorità è incassare risorse dalle uscite per finanziare il nuovo investimento offensivo. In quest’ottica, il nome destinato a muovere il mercato è quello di Artem Dovbyk. L’attaccante è in uscita e il club è alla ricerca della soluzione giusta, preferibilmente un prestito con riscatto. Sul centravanti continua a spingere il Genoa di De Rossi, che insiste invece per un prestito secco. Una formula che, al momento, non soddisfa la Roma, intenzionata a trovare una soluzione a titolo definitivo.
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