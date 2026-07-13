La Roma riparte da Trigoria: primo giorno di visite, test e allenamento. Ecco chi avrà a disposizione Gasperini

ROMA - Pronti, via. Cinquanta giorni dopo la notte del Bentegodi, quella che aveva consegnato alla Roma il terzo posto e il ritorno in Champions League, il cancello del Fulvio Bernardini si riapre . È il primo giorno della nuova stagione, il primo passo di un’annata che dovrà confermare quanto di straordinario costruito nel primo capitolo del ciclo Gasperini. Un nuovo inizio che sa già di continuità , perché il tecnico riparte dallo stesso spirito che ha riportato i giallorossi nell’élite europea, regalando ai Friedkin la prima, storica qualificazione in Champions della loro gestione.

Roma, a Trigoria un raduno per pochi

Il raduno, però, avrà inevitabilmente un volto ridotto. Tra gli assenti ci sono i protagonisti impegnati al Mondiale - N’Dicka, Salah-Eddine, El Aynaoui, Malen e Koné, in corsa e atteso dalla semifinale - oltre a Celik e Pellegrini, entrambi ancora senza contratto. Restano così appena tredici giocatori di movimento della rosa della scorsa stagione, considerando anche Wesley che sta rientrando dall’infortunio muscolare, ai quali si aggiungono i portieri Svilar, Zelezny, Gollini e Vasquez, tornato dal prestito. Gasperini, almeno in questa prima fase, non attingerà dalla Primavera, mentre resta da sciogliere il nodo legato ai rientranti dai prestiti, da Kumbulla a Mannini, passando per Pagano, Reale e Cherubini.

Visite mediche e test: il programma della giornata

La convocazione è fissata entro mezzogiorno. Qualcuno ha anticipato i tempi, come Gollini e soprattutto Wesley, già al lavoro con il consueto entusiasmo. Gli altri raggiungeranno il centro sportivo in mattinata per il pranzo di gruppo prima di iniziare a sudare davvero. Nel pomeriggio scatteranno visite mediche, test atletici e, dalle 17, le prime esercitazioni sul campo, con il pallone subito protagonista. È il marchio di fabbrica di Gasperini: intensità immediata, ritmi alti e nessun minuto da sprecare. Non c’è tempo da perdere, e c’è tanto invece da sudare. La preparazione estiva dell’allenatore è vista come un autentico “incubo” dai giocatori, che poi ne raccolgono i benefici nel corso della stagione: GPG non lascia respiro ai suoi e vuole programmare subito doppie sedute.

L'attesa per Dybala e le prime amichevoli

L’attesa più grande è tutta per Paulo Dybala. La giornata sarà anche quella dell’annuncio del suo rinnovo, una notizia destinata ad accendere l’entusiasmo dei tifosi e a dare ulteriore forza al progetto tecnico. Ci sarà anche Soulé, al centro delle attenzioni del mercato inglese e reduce da settimane complicate, segnate da indiscrezioni e rumors che lo hanno coinvolto indirettamente. Il campo, adesso, torna a essere la priorità. Non sarà un semplice raduno, ma l’inizio di un lavoro vero. La preparazione entrerà subito nel vivo tra esercitazioni atletiche e tattiche, con lo sguardo già rivolto alla prima amichevole di giovedì contro la Sorianese. Poi arriveranno gli altri test con Primavera e Roma City, prima della partenza per il Galles, dove la Roma proseguirà il proprio ritiro estivo. Nel frattempo si muove anche la società. Oggi è atteso l’arrivo di Ryan Friedkin, chiamato a confrontarsi con Gasp e D’Amico per imprimere un’accelerazione al mercato e programmare le prossime mosse. Il tecnico aspetta rinforzi, ma riparte con una certezza: quel gruppo che fino al Bentegodi ha saputo superare ogni ostacolo e riportare la Roma dove mancava da troppo tempo. Da lì ricomincia la corsa. Dentro il campo, fuori dal campo. E con la Champions di nuovo negli occhi.