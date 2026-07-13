Roma, via al raduno. Da Dybala a Soulé: entusiamo a Trigoria per l’arrivo dei giocatori

TRIGORIA (ROMA) - Cinquanta giorni dopo la notte della festa, quella del successo contro il Verona che ha spalancato le porte della prossima Champions League, la Roma torna di nuovo in campo . Il centro sportivo Fulvio Bernardini riapre le sue porte ai protagonisti della nuova stagione sotto la guida di Gasperini. È il giorno del raduno, il primo tassello di un percorso lungo e intenso che, tra doppie sedute, test atletici e amichevoli estive, accompagnerà i giallorossi fino all’esordio in campionato contro la Fiorentina .

Raduno a Trigoria: il programma della giornata

L’atmosfera è quella delle grandi ripartenze: 50 tifosi, entusiasmo, curiosità e tanta voglia di rimettersi al lavoro. Gasperini muove i primi passi per la preparazione, ma il gruppo è ancora inevitabilmente ridotto. Nella prima giornata di ritiro il tecnico può contare su tredici giocatori di movimento e quattro portieri, in attesa che il mercato consegni nuovi rinforzi e che rientrino i calciatori impegnati nel Mondiale.

La mattinata è scandita dagli arrivi scaglionati dei calciatori a Trigoria, tutti convocati entro e non oltre mezzogiorno. Volti sorridenti, saluti, selfie e la sensazione che, dopo le vacanze, sia davvero arrivato il momento di voltare pagina. Prima il pranzo di gruppo, fondamentale anche per ritrovare subito lo spirito della squadra, poi spazio alle visite mediche, ai test atletici e alle valutazioni fisiche che inaugureranno ufficialmente il lavoro estivo. Alle 17, infine, il primo allenamento sul campo: il momento più atteso, quello in cui le parole lasceranno spazio ai fatti. Sarà il primo assaggio della nuova Roma, una squadra ancora tutta da costruire ma già chiamata a gettare le basi di una stagione che si preannuncia intensa, ambiziosa e ricca di aspettative. Da oggi si ricomincia davvero.