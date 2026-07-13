Tutti i convocati della Roma e la decisione di Gasperini: nei primi giorni si dorme a Trigoria
Gian Piero Gasperini decide di partire forte. E quindi, nei primi giorni, la Roma non solo si allenerà a Trigoria ma ci dormirà anche. Oggi allenamento alle 18, domani pure con un'altra seduta però, alle 8 di mattina. Questo l'elenco dei convocati:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi, Vasquez
Difensori: Angelino, Ghilardi, Hermoso, Mancini, Rensch, Wesley, Ziolkowski
Centrocampisti: Cristante, Pisilli, Vaz
Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Soulé
Roma, quando torneranno i nazionali
Da questa lista mancano Celik, che deve ovviamente prima rinnovare il contratto, e il cui rientro è previsto il 18. Firme permettendo, ma arriveranno. Ndicka e Malen si aggregano il 22; El Aynaoui il 30; Koné, invece, data da definire. Pellegrini, se e quando si troverà l'accordo per il rinnovo (più indietro rispetto al difensore turco) è pronto ad arrivare a Trigoria in tre ore.
Infine sono stati aggregati alla prima squadra alcuni giocatori che sono in attesa di mercato: Cherubini, Kumbulla, Mannini, Reale, Pagano. A meno che qualcuno non convinca all'improvviso Gasperini, partiranno tutti.