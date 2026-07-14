Roma, Mattia Scala nuovo tecnico della Primavera: l'annuncio ufficiale
Mattia Scala è il nuovo allenatore della Roma Primavera. Il club giallorosso ha promosso l'ex tecnico dell'Under 18, che prenderà il posto di Federico Guidi, che ha risolto il suo contratto con il club dopo una sola stagione. Il 32enne ha quindi completato tutta la trafila da mister delle giovanili, avendo iniziato la sua avventura negli Under 14.
Scala nuovo tecnico della Primavera: il comunicato della Roma
"L’AS Roma - si legge nella nota ufficiale - è lieta di annunciare che Mattia Scala assumerà l’incarico di allenatore della Primavera. Il tecnico prosegue il suo percorso all’interno del settore giovanile: mister Scala arriva alla Primavera giallorossa dopo aver allenato Under 14, Under 15, Under 16 e Under 18".
Scala, i successi nelle giovanili
Scala, come ricorda la Roma nella nota, ha vinto un titolo regionale alla guida della formazione Under 14 nel 2022, "con l’Under 15 uno Scudetto nel 2024. Sotto la sua guida, sono sempre state raggiunte le fasi finali di categoria. Buon lavoro, Mister!".