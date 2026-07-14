Roma, Mattia Scala nuovo tecnico della Primavera: l'annuncio ufficiale

Mattia Scala è il nuovo allenatore della Roma Primavera. Il club giallorosso ha promosso l'ex tecnico dell'Under 18, che prenderà il posto di Federico Guidi, che ha risolto il suo contratto con il club dopo una sola stagione. Il 32enne ha quindi completato tutta la trafila da mister delle giovanili, avendo iniziato la sua avventura negli Under 14.