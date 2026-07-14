Roma, si ferma subito Robinio Vaz: lesione al collaterale del ginocchio

ROMA - Subito un infortunio a inizio ritiro in casa Roma , che ha iniziato ad allenarsi tra le mura amiche di Trigoria dove al secondo allenamento è finito ko Robino Vaz .

Roma, infortunio per Robinio Vaz

L'attaccante francese (classe 2007) acquistato a gennaio scorso dal Marsiglia, ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro e la prognosi verrà stimata in rapporto all’evoluzione clinica. Nella passata stagione sono state 14 le presenze totali con la Roma (12 in A e 2 in Europa League) per Robinio Vaz, con un gol segnato (decisivo nell'1-0 contro il Lecce).

Gasperini aspetta i rinforzi dal mercato

Una nota stonata questo infortunio per il tecnico Gian Piero Gasperini, che attende i rinforzi dal mercato. La trattativa più calda sembra quella che porta a Diego Moreira, jolly dello Strasburgo che può giocare sia da quinto sia da esterno d'attacco. Il classe 2004 ha aperto al trasferimento nella Capitale, ma c'è da trovare l'intesa con il club che detiene il suo cartellino. Lo Strasburgo ha la stessa proprietà del Chelsea (la BlueCo) che intanto ha messo sul mercato Alejandro Garnacho, altro profilo che piace al club giallorosso. Sullo sfondo anche Crysencio Summerville, il cui nome è tornato a circolare nelle ultime ore. Continuano intanto i contatti tra la società e l'entourage di Lorenzo Pellegrini per il rinnovo del contratto scaduto lo scorso 30 giugno.