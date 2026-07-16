Roma spiazzata, Massara decisivo: come è nato il blitz Juve su Celik

Un ribaltone improvviso, di quelli che nel mercato lasciano il segno. Zeki Celik ha voltato le spalle alla Roma e ha scelto la Juventus , salutando i giallorossi da svincolato dopo un clamoroso cambio di rotta che nessuno a Trigoria si aspettava. Una doccia gelata per il club e soprattutto per Tony D'Amico , convinto di avere ormai in mano il rinnovo dell'esterno turco.

L'accordo era stato definito: tre anni di contratto, circa tre milioni di euro netti a stagione e una firma che sembrava ormai soltanto una formalità. Tutto era stato organizzato nei minimi dettagli. La Roma aveva persino acquistato il volo di ritorno di Celik verso Fiumicino, visto che proprio domani il difensore avrebbe dovuto presentarsi a Trigoria per riprendere gli allenamenti dopo le vacanze seguite al Mondiale.

L'epilogo, invece, è stato completamente diverso.

Blitz di Massara, Roma colta di sorpresa: Celik va alla Juve

L'inserimento della Juventus è stato decisivo. E a guidare l'operazione è stato proprio l'ex direttore sportivo romanista Frederic Massara, oggi in bianconero. Nella giornata di ieri Celik è sbarcato a Torino, ha sostenuto le visite mediche al J Medical e ha firmato un contratto triennale con il club di Spalletti, chiudendo definitivamente ogni discorso con la Roma.

Sedici giorni dopo la scadenza del suo contratto, quando tutto sembrava apparecchiato per un nuovo matrimonio con i giallorossi, il difensore ha scelto un'altra strada. Una decisione che ha colto di sorpresa l'intero ambiente romanista e che lascia inevitabilmente amarezza. A Trigoria resta lo stupore, mentre Celik riparte da Torino, lasciandosi alle spalle una storia che sembrava destinata a continuare e che invece si è chiusa nel modo più inatteso.