Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mancini e l'indizio social: rinnovo in arrivo con la Roma

Il difensore giallorosso ha postato una stories difficilmente fraintendibile su Instagram: a breve l'ufficialità
3 min
TagsManciniRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Il futuro di Gianluca Mancini è sempre più legato alla Roma. Nelle ultime ore il difensore ha pubblicato anche una stories sul proprio profilo Instagram con una foto che lo ritrae mentre esulta sotto la Curva Sud accompagnato da dei cuori giallorossi, uno scatto che molti tifosi hanno interpretato come un possibile messaggio in vista di novità imminenti.

Roma, indizio social di Mancini sul rinnovo?

Il capitano giallorosso è stato al centro di diverse indiscrezioni di mercato nelle scorse settimane, soprattutto nel mese di giugno, quando si era parlato anche di un interesse dell'Inter. Tuttavia, dopo l'addio di Zeki Celik e le recenti dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, che aveva definito Mancini uno dei punti fermi della squadra ribadendo come il difensore non fosse destinato a partire, il quadro sembra essersi ulteriormente chiarito.

Annuncio in arrivo?

Il post social potrebbe dunque rappresentare un indizio importante. C'è chi ipotizza che il rinnovo di contratto sia ormai a un passo, se non addirittura già definito, con il giocatore pronto a legare ancora il proprio futuro ai colori giallorossi (anche per volontà dei Friedkin). Per il momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club, ma il messaggio lanciato da Mancini non è passato inosservato. Ora i tifosi aspettano soltanto l'eventuale annuncio, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Serie A, il calendarioKoné in uscita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS