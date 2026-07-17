Mancini e l'indizio social: rinnovo in arrivo con la Roma

Il futuro di Gianluca Mancini è sempre più legato alla Roma . Nelle ultime ore il difensore ha pubblicato anche una stories sul proprio profilo Instagram con una foto che lo ritrae mentre esulta sotto la Curva Sud accompagnato da dei cuori giallorossi , uno scatto che molti tifosi hanno interpretato come un possibile messaggio in vista di novità imminenti .

Roma, indizio social di Mancini sul rinnovo?

Il capitano giallorosso è stato al centro di diverse indiscrezioni di mercato nelle scorse settimane, soprattutto nel mese di giugno, quando si era parlato anche di un interesse dell'Inter. Tuttavia, dopo l'addio di Zeki Celik e le recenti dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, che aveva definito Mancini uno dei punti fermi della squadra ribadendo come il difensore non fosse destinato a partire, il quadro sembra essersi ulteriormente chiarito.

Annuncio in arrivo?

Il post social potrebbe dunque rappresentare un indizio importante. C'è chi ipotizza che il rinnovo di contratto sia ormai a un passo, se non addirittura già definito, con il giocatore pronto a legare ancora il proprio futuro ai colori giallorossi (anche per volontà dei Friedkin). Per il momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club, ma il messaggio lanciato da Mancini non è passato inosservato. Ora i tifosi aspettano soltanto l'eventuale annuncio, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.