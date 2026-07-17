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Gasperini torna a parlare dopo la beffa Celik: la data e l'orario della conferenza stampa

Curiosità e attesa per le parole del tecnico giallorosso, tra l'inizio della nuova stagione e le novità di calciomercato
2 min
TagsRomaGasperinicelik
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La nuova stagione della Roma è alle porte e dopo un avvio d'estate che ha riservato poche soddisfazioni sotto il profilo del mercato, cresce la curiosità per conoscere il Gasperini pensiero. Attesa che sarà soddisfatta tra meno di ventiquattro ore, quando il tecnico giallorosso prenderà la parola, intevenendo in conferenza stampa.

 

 

A che ora parlerà Gasperini

Si preannuncia caldissimo, anche per la scelta dell'orario, il primo incontro tra Gasperini e la stampa, in programma alle 14 di sabato 18 luglio al Fulvio Bernardini. Sul tavolo una sconfinata quantità di argomenti, dalla stagione del centenario giallorosso, al ritorno in Champions League, fino, ovviamente, alle questioni di un calciomercato, che stenta a decollare nonostante l'arrivo del nuovo direttore sportivo D'Amico e che sta riservando anche sorprese sgradite, come il caso Celik.

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