Gasperini torna a parlare dopo la beffa Celik: la data e l'orario della conferenza stampa

La nuova stagione della Roma è alle porte e dopo un avvio d'estate che ha riservato poche soddisfazioni sotto il profilo del mercato, cresce la curiosità per conoscere il Gasperini pensiero. Attesa che sarà soddisfatta tra meno di ventiquattro ore, quando il tecnico giallorosso prenderà la parola, intevenendo in conferenza stampa.