Le lacrime di Falcao sorprendono tutti: canta l'inno della Roma in un ristorante e si emoziona

ROMA - Metti un ristorante a Trastevere nel cuore della Capitale, Falcao , una carbonara e l 'inno della Roma . Cosa c'è di più identitario per un tifoso giallorosso? È successo veramente: l'ex campione brasiliano, protagonista dello Scudetto del 1982-1983 e delle Coppe Italia vinte nel 1980-81 e '83-84 con la Roma, si è ritrovato immerso in un'atmosfera emozionante che lo ha qusi commosso. Sì perché è stata una sorpresa: durante una cena tranquilla, di gusto, con i sapori della cucina romana, due ragazzi con chitarre e microfoni hanno dato il via all'esibizione, coinvolgendo Falcao .

Falcao tra carobanara e inno della Roma

Paulo Roberto ha partecipato con affetto ed emozione, ripensando ai bei momenti vissuti con la maglia giallorossa e con il popolo romanista. Ha messo in standby la carbonara e ha cominciato a cantare l'inno, come ai vecchi tempi, con passione e trasporto. Il ristorante si è trasformato in una piccola Curva Sud e Falcao è tornato di nuovo protagonista come fosse al centro del campo. Un momento di gioia e di belle sensazioni. E anche un po' di saudade, la nostalgia brasiliana.