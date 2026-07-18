Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Le lacrime di Falcao sorprendono tutti: canta l'inno della Roma in un ristorante e si emoziona

L'ex campione giallorosso trasforma un locale di Trastevere in una piccola Curva Sud
1 min
TagsRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Metti un ristorante a Trastevere nel cuore della Capitale, Falcao, una carbonara e l'inno della Roma. Cosa c'è di più identitario per un tifoso giallorosso? È successo veramente: l'ex campione brasiliano, protagonista dello Scudetto del 1982-1983 e delle Coppe Italia vinte nel 1980-81 e '83-84 con la Roma, si è ritrovato immerso in un'atmosfera emozionante che lo ha qusi commosso. Sì perché è stata una sorpresa: durante una cena tranquilla, di gusto, con i sapori della cucina romana, due ragazzi con chitarre e microfoni hanno dato il via all'esibizione, coinvolgendo Falcao.

Falcao tra carobanara e inno della Roma

Paulo Roberto ha partecipato con affetto ed emozione, ripensando ai bei momenti vissuti con la maglia giallorossa e con il popolo romanista. Ha messo in standby la carbonara e ha cominciato a cantare l'inno, come ai vecchi tempi, con passione e trasporto. Il ristorante si è trasformato in una piccola Curva Sud e Falcao è tornato di nuovo protagonista come fosse al centro del campo. Un momento di gioia e di belle sensazioni. E anche un po' di saudade, la nostalgia brasiliana.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Rivoluzione RomaRoma, scatta l'allarme

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS