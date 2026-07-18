14:21

Gasperini su Greenwood e gli ingaggi alti

"Nella passata stagione tutti speravamo di partire con più giocatori anche se sapevamo che c'era il Mondiale e quindi sarebbero arrivati a singhiozzo. È una situazione che riguarda tutte le squadre, noi abbiamo perso parecchi giocatori che erano in prestito, siamo numericamente inferiori e dobbiamo rimpiazzare almeno questi, però mi sembra che la situazione si stia sbloccando. Vorremmo essere più avanti, ma siamo in linea con le altre squadre. Greenwood aveva un ingaggio troppo alto per la Roma, non si possono prendere questi giocatori? Evidentemente no, ma non perché la società non se lo possa permettere, perché la scelta è quella di stabilire un target nei contratti e questo lo trovo giusto. Non è giusto che ci siano giocatori che hanno portato la squadra al terzo posto e poi si vedono scavalcare così clamorosamente, questo creerebbe sicuramente dei problemi. Sono d'accordo che ci sia il monte ingaggi e quando non si riesce a prendere certi giocatori bisogna cambiare obiettivo".

14:16

Gasperini su D'Amico, Soulé e il mercato

"Con D'Amico ci conosciamo, abbiamo fatto altre stagioni, e ci sentiamo costantemente, nel rispetto del suo ruolo, perché è lui che fa trattative, calciomercato e via dicendo. Però è chiaro che quando sei a conoscenza dei problemi di uno e dell'altro insomma lavora sicuramente con in modo più agevole e con buono spirito. In attacco abbiamo Soulé e Dybala come attaccanti esterni, quindi mi aspetto due giocatori in due ruoli. Soulé al centro del mercato? In questo periodo io li vedo tutti al centro del mercato. Penso che sia dovuto ai procuratori che in questo periodo si muovono, girano, però poi dopo quello che conta è se ci sono offerte o trattative in entrata vere. Lui è sempre disponibile, anche se si è presentato con qualche chilo di troppo ma sta lavorando bene per tornare in forma".

14:13

Gasperini su cessioni e fair play finanziario

"Nell'arco dell'anno da giugno scorso fino ad oggi c'è stato sempre un cambiamento di informazioni, e probabilmente è stato così anche per la proprietà. È un accordo particolare quello del fair play e bisogna adattarsi. Poi è stato spostato dal 30 giugno in avanti, la speranza è quella di definire questa cosa una volta per tutti, però mi rendo conto che in pochi mesi non è facile rimediare a qualcosa che si è fatto in parecchi anni. Faremo di tutto per risolvere questo problema e permettere alla società di essere più libera nelle scelte. Questo è un compito arduo per il direttore sportivo, ma non impedisce di fare anche acquisti ed è una buona notizia".

14:10

Gasperini: "Celik va rimpiazzato"

"I famosi tre-quattro colpi di qualità per rinforzare la rosa che ha finito il campionato è stato sempre il mio programma. Poi è ovvio che se va via uno lo devi rimpiazzare sennò non completi la rosa. Quindi Celik dobbiamo rimpiazzarlo, ma questo è normale".

14:09

Gasperini: "Un diesel che può raggiungere altre velocità"

"L'area tecnica in questo momento è una bella area, compatta e con grandi capacità. Siamo partiti da una settimana molto bene. Con la proprietà ho un rapporto diretto, molto vero, di confronto, magari a volte con pensieri e tempi diversi, perciò non mi manca niente da quel punto di vista. Siamo un po' lenti a partire, magari poi diventiamo un bel trattore che macina. Credo che comunque siamo partiti e nelle prossime settimane questo diesel magari può raggiungere altre velocità"

14:07

Gasperini su Pellegrini: "Ora deve recuperare dall'infortunio"

"I rinnovi di Mancini e Cristante? Questo era nelle previsioni già nel finale dello scorso campionato, poi il fatto che sia arrivato in questo momento significa che probabilmente gli accordi erano anche stati raggiunti e adesso sono stati siglati. Pellegrini? Mi auguro che si arrivi al rinnovo, ma adesso lui non può allenarsi perché deve recuperare dall'infortunio, e forse per questo i tempi sono più lunghi. Mi auguro che possa recuperare dall'infortunio e poi firmare".

14:06

Gasperini sull'obiettivo: "Scudetto? Dobbiamo stabilizzarci"

"Obiettivo scudetto? Questa è una semplificazione, sarebbe bello stabilizzarsi in quella zona alta della classifica, e se ci riesci poi arriva anche il momento in cui punti a quello. L'obiettivo per ora è stabilizzarci e migliorare, anche se quel terzo posto mi permetto di dire è andato oltre le aspettative"

14:04

Gasperini: "Obiettivo è migliorare nonostante gli imprevisti"

"C'è stata questa pausa lunga, però adesso siamo tutti a Trigoria, io sono abituato sempre avanti all'obiettivo e noi abbiamo un obiettivo straordinario. È chiaro che ci sono informazioni e disponibilità che ogni tanto cambiano. Così vale per il fairplay finanziaro, io pensavo che l'accesso in Champions lo risolvesse e invece poi scopri che non è così. Noi vogliamo diventare migliori, vogliamo essere più bravi e vogliamo essere più forti, quindi di fronte a qualunque imprevisto che capita, e io me ne sono trovati tanti, bisogna resettare, rifare una strategia nuova e rimettersi nella condizione giusta. Bisogna sfruttare l'entusiasmo che c'è in questa piazza e le possibilità che ha questa società, che comunque ha i suoi difetti ma anche tanti pregi in funzione di un'unica cosa, che è quella di fare una bella squadra"

14:02

Gasperini: "Celik? Lo ringrazio, ma noi ci rinforzeremo"

"Roma in ritardo a volte nella realizzazione dei programmi, come nel caso Celik sul mercato? A volte c'è un motore a scoppio, a volte c'è un motore diesel, però nella durata poi il diesel viaggia e va avanti, comunque sì, evidentemente anche se poi il giocatore una scadenza. In generale dobbiamo essere più bravi, perché i tempi del mercato sono a volte molto più veloci, però adesso c'è Ryan Fredkin qui presente e questo come abbiamo già visto a gennaio è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare. D'altra parte questo è anche un anno un po' particolare, nel senso che ci sono i Mondiali di mezzo, il mese di giugno è stato un po' di paralisi un po' anche l'avvicendamento insomma, che poi è arrivato D'Amico, però mi sembra che adesso ci si comincia un po' da parte di tutti a muovere. Celik chiaramente lo posso ringraziare per tutto quello che è stato l'anno scorso, insomma la sua disponibilità, il suo rendimento e tutto, però calcisticamente io sono convinto che noi ci rinforzeremo, saremo anche forse meglio".

13:42

Roma, ufficiale anche il rinnovo di Mancini fino al 2029

Arriva l'ufficialità anche del rinnovo di Gianluca Mancini: "L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029. Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi".

13:34

Cristante rinnova con la Roma fino al 2028

A pochi minuti dalla conferenza stampa di Gasperini è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Bryan Cristante fino al 2028. Leggi qui i dettagli

13:26

Il mercato al centro dell'attenzione, Gasperini si aspetta una svolta

Sicuramente si parlerà anche di calciomercato: la svolta che Gasperini chiede da giorni potrebbe concretizzarsi proprio in questa settimana. Ryan Friedkin, presente a Trigoria, si dice pronto a mettere sul piatto 70 milioni per i cartellini di Summerville e di Moreira. Il primo riempirebbe il vuoto offensivo che l’allenatore denuncia da tempo, l’altro finirebbe per colmare la voragine lasciata da Celik, essendo un esterno con spiccate doti offensive ma abituato anche a muoversi a tutta fascia con una difesa a tre alle spalle.

13:24

Tanti i temi da trattare

Sul tavolo i temi da trattare sono tantissimi: le grandi ambizioni per la storica stagione del centenario giallorosso, e l'atteso ritorno sul grande palcoscenico della Champions League, il calciomercato, il caso Celik e l'eventuale rinnovo di Pellegrini tra i principali.

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