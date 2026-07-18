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Cristante e Mancini rinnovano con la Roma: è ufficiale

Il doppio comunicato sul sito giallorosso annuncia il prolungamento di contratto del centrocampista e del difensore
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"L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei calciatori con più presenze di sempre nella storia del Club dal 1927. Congratulazioni, Bryan!". Con questo comunicato la Roma ha annunciato il rinnovo di contratto per altre due stagioni del centrocampista di Gasperini.

Il post social per Cristante

Cristante come l'Uomo Vitruviano, in stile Leonardo da Vinci. Sì, la Roma per annunciare il rinnovo anche sui social ha utilizzato un'immagine davvero particolare che ritrae Cristante come il celebre disegno di Leonardo. Il post ha scatenato like e commenti dei tifosi romanisti, contenti della permanenza del centrocampista, che su Instagram ha ricondiviso il post del club con la didascalia: "Ancora altro da scrivere".

Il comunicato per il rinnovo di Mancini

"L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029. Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi. Congratulazioni, Gianluca!", questo l'annuncio del club per Mancini, che ha firmato per altre tre stagioni in giallorosso.

Cristante e Mancini senatori della Roma

I due rinnovi erano nell'aria, aleggiavano da tempo e si attendeva soltanto l'ufficialità. I Friedkin avevano già dato il via libera sia per Cristante sia per Mancini, i due senatori giallorossi. Bryan e Gianluca volevano a tutti i costi il prolungamento con la Roma, spingevano per questo, così come Gasperini, che ha sempre mostrato la volontà di avere ancora con sé il centrocampista e il difensore, entrambi suoi giocatori all'Atalanta. Così è andata, nessun intoppo e nessuna sorpresa.

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