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Mancini, il messaggio d'amore dopo il rinnovo e quella foto al derby che emoziona i tifosi della Roma

Le bellissime parole del difensore toscano dopo la firma sul prolungamento di contratto con il club giallorosso
2 min
TagsManciniRomaSerie A
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La storia d'amore tra la Roma e Gianluca Mancini continua. A margine del rinnovo di contratto, il difensore toscano ha voluto dedicare un bellissimo messaggio ai tifosi giallorossi, ribadendo quanto forte, intenso e "sopra ogni cosa" sia diventato il legame con questa maglia e con il suo popolo.

Roma, Mancini dopo il rinnovo: "Questi colori vanno oltre"

Questo il messaggio social di Gianluca Mancini dopo la firma sul rinnovo: "Questi colori vanno oltre - scrive il centrale toscano -. Più grandi di tutto, nel mio cuore e nelle mie vene dal primo giorno qui alla Roma. Insieme, ancora insieme: è una sensazione bellissima, ogni volta come fosse la prima. Una tifoseria unica al mondo, una città straordinaria, un club fantastico, i compagni, una squadra e uno staff che sono ormai famiglia, ogni singola persona che lavora a Trigoria ed è grande parte di tutto questo. La Roma per me significa questo e molto di più. Un legame intenso, forte, sopra ogni cosa. Finora è stato un viaggio bellissimo… ma abbiamo tante altre pagine da scrivere insieme. Non vedo l’ora di farlo, rappresentando questi colori che amo con orgoglio e fino all’ultimo istante di ogni partita. In Italia, in Europa, nel mondo. Grazie a tutti, forza Roma!", ha concluso il difensore della Roma, facendo impazzire i tifosi giallorossi nella sezione commenti.

 

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