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Roma, super Dybala nel test con la Primavera finito 6-0: doppietta per la Joya e Dovbyk

La squadra di Gasperini sotto il caldo di Trigoria chiude con tanti sorrisi il primo vero test in famiglia della fase pre-stagionale. A segno anche Soulé e Cristante
Giorgio Marota
7 min
TagsRomaGasperini
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La Roma di Gasperini ne ha fatti sei a quella di Mattia Scala, chiudendo con tanti sorrisi il primo vero test in famiglia della fase pre-stagionale. Nell’amichevole di stamattina andata in scena a Trigoria contro la Primavera sono andati a segno due volte Dybala e Dovbyk e con loro Soulé e Cristante. Ottima la prova della Joya, tonica quella di Hermoso, l’ucraino ha sbagliato molto sotto porta ma è stato nel vivo del gioco e oltre alle due reti si è visto annullare anche un gol. Tra i giovani bene Lulli, Arena e Camara. Fuori dal centro sportivo i tifosi hanno affisso uno striscione per chiedere la permanenza di Lorenzo Pellegrini. L’invito alla società è stato quello di non ripetere l’errore fatto con Celik.

10:40

Finita Roma batte Roma Primavera 6-0

Si è conclusa l'amichevole in famiglia a Trigoria

10:30

76' - Grande azione di Camara

Grande azione del giovane Camara: il classe 2009 si sta mettendo in mostra tra serpentine e azioni personali. La sua ultima conclusione ha sfiorato l’incrocio dei pali

10:17

62' - GOL ROMA, doppietta Dovbyk

Sesto gol della Roma. Ancora Dovbyk a segno su assist di Dybala. Doppietta per l’ucraino, al quale è stata anche annullata una rete

10:16

61' - Cambi in porta

Il portiere De Marzi ora difende i pali della formazione di Gasperini, al posto di Svilar. Dall’altra parte, in porta per la squadra di Mattia Scala, ora gioca Vasquez.

10:15

60' - Cambi Roma

Ziolkowski per Hermoso, Dovbyk per Soulé

10:12

60' - Hermoso si divora il 6-0

Hermoso si divora il 6-0, tutto solo davanti a De Marzi che lo neutralizza in uscita bassa.

10:10

56' - GOL ROMA, super Dybala

Super Dybala! Che bella la quinta rete della formazione di Gasperini. Soulé ricambia il favore servendo l’assist a Paulo che non fa neppure cadere il pallone a terra ma anzi lo colpisce al volo di sinistro, prendendosi gli applausi dei compagni. 5-0!

10:05

52' - GOL ROMA, Cristante firma il poker

Quarto gol della Roma con Cristante, fresco di rinnovo di contratto fino al 2028. Il capitano della Roma batte De Marzi con un tiro secco e preciso

10:03

51' - Cucchiaio Dybala, di poco alto

Delizioso cucchiaio di Dybala dal limite dell’area: l’argentino ha visto il portiere avversario fuori dai pali e ha provato al giocata da campione. La palla è finita di poco alta.

10:01

49' - GOL ROMA, Dybala su rigore

Cherubini conquista un calcio di rigore che Dybala trasforma di sinistro, spiazzando De Marzi. 3-0 per la Roma

9:55

40' - Cambi Roma

Pisilli per Bah, Rensch per Angelino, Cherubini per Dovbyk, Ghilardi per Ziolkowski

9:48

40' GOL ROMA, raddoppia Soulé: che assist Dybala!

Assist geniale di Dybala che con un tocco morbido di sinistro pesca Soulé al centro dell’area di rigore. Matias, tutto solo, segna di piatto a portiere battuto.

9:42

35' - Ancora un super Svilar

Arena lanciato a rete viene fermato da un’altra uscita bassa superlativa di Svilar.

9:41

33' - Gol annullato a Dovbyk, niente doppietta

Gol annullato a Dovbyk. L’ucraino aveva segnato di destro dopo un assist di Dybala. Rete cancellata per fuorigioco dell’argentino.

9:36

28' - GOL ROMA, sblocca Dovbyk di testa

Cross di Soulé dalla sinistra, Dovbyk si fa trovare al centro dell’area e colpisce di testa per il vantaggio della Roma.

9:29

22' - Svilar salva la porta

Lulli supera Angelino con uno scatto fulmineo: lo spagnolo non riesce a stargli dietro e l’esterno della primavera sfiora il gol. Grandissima parata di piede di Svilar

9:27

20' - Cambi Roma

Dybala per Cherubini, Cristante per Pisilli, Wesley per Rensch, Mancini per Ghilardi.

9:25

20' - Bella parata di Svilar

Bella iniziativa di Guaglianone che arriva al tiro di sinistro, Svilar si allunga e para. Poi finisce il primo tempo, si giocheranno quattro tempi da 20 minuti.

9:24

19' - Ci prova Seck

Primo tiro per la formazione Primavera: Seck ci prova dalla distanza, Svilar lascia scorrere fuori.

9:22

18' - Occasione per Bah

Occasione per Bah: il centrocampista arriva al limite dell’area ma scivola poco prima di calciare, De Marzi blocca in due tempi

9:21

17' - Che occasione Dovbyk

Grande filtrante di Pisilli che manda in porta Dovbyk. L’ucraino smarca Terlizzi ma poi calcia addosso a De Marzi a pochi metri dalla porta

9:15

10' - Ghilardi pericoloso di testa

Angolo di angelino: colpo di testa di Ghilardi, fuori.

9:14

5' - Pisilli da fuori

Azione elaborata della Roma che si conclude con il tiro di piatto di Pisilli fuori di poco alla destra di De Marzi

9:03

L'arbitro dell'amichevole

Arbitro: Neglia
Assistenti: Picchiocchi e Florio
IV: Scatena

9:02

Le formazioni ufficiali

ROMA PRIMAVERA (3-4-2-1): De Marzi; Seck, Terlizzi, Basile; Lulli, Arduini, Maccaroni, Cama; Arena, Guaglianone, Corredera.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Bah, Pisilli, Angelino; Soule, Cherubini; Dovbyk.

8:49

Mercato Roma, Gasperini traccia la strada

La strada è tracciata da Gasperini sul mercato della Roma: «Servono 3-4 colpi di qualità - ha detto in conferenza stampa - al netto dei prestiti ripartiti e di Celik da sostituire. Sulla trequarti me ne aspetto due, ora ho solo Dybala e Soulé». Gasp, da un anno ormai, batte senza tregua sul tasto offensivo.

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