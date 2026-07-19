Roma, super Dybala nel test con la Primavera finito 6-0: doppietta per la Joya e Dovbyk
La Roma di Gasperini ne ha fatti sei a quella di Mattia Scala, chiudendo con tanti sorrisi il primo vero test in famiglia della fase pre-stagionale. Nell’amichevole di stamattina andata in scena a Trigoria contro la Primavera sono andati a segno due volte Dybala e Dovbyk e con loro Soulé e Cristante. Ottima la prova della Joya, tonica quella di Hermoso, l’ucraino ha sbagliato molto sotto porta ma è stato nel vivo del gioco e oltre alle due reti si è visto annullare anche un gol. Tra i giovani bene Lulli, Arena e Camara. Fuori dal centro sportivo i tifosi hanno affisso uno striscione per chiedere la permanenza di Lorenzo Pellegrini. L’invito alla società è stato quello di non ripetere l’errore fatto con Celik.
10:40
Finita Roma batte Roma Primavera 6-0
Si è conclusa l'amichevole in famiglia a Trigoria
10:30
76' - Grande azione di Camara
Grande azione del giovane Camara: il classe 2009 si sta mettendo in mostra tra serpentine e azioni personali. La sua ultima conclusione ha sfiorato l’incrocio dei pali
10:17
62' - GOL ROMA, doppietta DovbykSesto gol della Roma. Ancora Dovbyk a segno su assist di Dybala. Doppietta per l’ucraino, al quale è stata anche annullata una rete
10:16
61' - Cambi in portaIl portiere De Marzi ora difende i pali della formazione di Gasperini, al posto di Svilar. Dall’altra parte, in porta per la squadra di Mattia Scala, ora gioca Vasquez.
10:15
60' - Cambi RomaZiolkowski per Hermoso, Dovbyk per Soulé
10:12
60' - Hermoso si divora il 6-0
Hermoso si divora il 6-0, tutto solo davanti a De Marzi che lo neutralizza in uscita bassa.
10:10
56' - GOL ROMA, super DybalaSuper Dybala! Che bella la quinta rete della formazione di Gasperini. Soulé ricambia il favore servendo l’assist a Paulo che non fa neppure cadere il pallone a terra ma anzi lo colpisce al volo di sinistro, prendendosi gli applausi dei compagni. 5-0!
10:05
52' - GOL ROMA, Cristante firma il pokerQuarto gol della Roma con Cristante, fresco di rinnovo di contratto fino al 2028. Il capitano della Roma batte De Marzi con un tiro secco e preciso
10:03
51' - Cucchiaio Dybala, di poco altoDelizioso cucchiaio di Dybala dal limite dell’area: l’argentino ha visto il portiere avversario fuori dai pali e ha provato al giocata da campione. La palla è finita di poco alta.
10:01
49' - GOL ROMA, Dybala su rigore
Cherubini conquista un calcio di rigore che Dybala trasforma di sinistro, spiazzando De Marzi. 3-0 per la Roma
9:55
40' - Cambi RomaPisilli per Bah, Rensch per Angelino, Cherubini per Dovbyk, Ghilardi per Ziolkowski
9:48
40' GOL ROMA, raddoppia Soulé: che assist Dybala!Assist geniale di Dybala che con un tocco morbido di sinistro pesca Soulé al centro dell’area di rigore. Matias, tutto solo, segna di piatto a portiere battuto.
9:42
35' - Ancora un super Svilar
Arena lanciato a rete viene fermato da un’altra uscita bassa superlativa di Svilar.
9:41
33' - Gol annullato a Dovbyk, niente doppiettaGol annullato a Dovbyk. L’ucraino aveva segnato di destro dopo un assist di Dybala. Rete cancellata per fuorigioco dell’argentino.
9:36
28' - GOL ROMA, sblocca Dovbyk di testaCross di Soulé dalla sinistra, Dovbyk si fa trovare al centro dell’area e colpisce di testa per il vantaggio della Roma.
9:29
22' - Svilar salva la porta
Lulli supera Angelino con uno scatto fulmineo: lo spagnolo non riesce a stargli dietro e l’esterno della primavera sfiora il gol. Grandissima parata di piede di Svilar
9:27
20' - Cambi Roma
Dybala per Cherubini, Cristante per Pisilli, Wesley per Rensch, Mancini per Ghilardi.
9:25
20' - Bella parata di SvilarBella iniziativa di Guaglianone che arriva al tiro di sinistro, Svilar si allunga e para. Poi finisce il primo tempo, si giocheranno quattro tempi da 20 minuti.
9:24
19' - Ci prova Seck
Primo tiro per la formazione Primavera: Seck ci prova dalla distanza, Svilar lascia scorrere fuori.
9:22
18' - Occasione per BahOccasione per Bah: il centrocampista arriva al limite dell’area ma scivola poco prima di calciare, De Marzi blocca in due tempi
9:21
17' - Che occasione DovbykGrande filtrante di Pisilli che manda in porta Dovbyk. L’ucraino smarca Terlizzi ma poi calcia addosso a De Marzi a pochi metri dalla porta
9:15
10' - Ghilardi pericoloso di testa
Angolo di angelino: colpo di testa di Ghilardi, fuori.
9:14
5' - Pisilli da fuori
Azione elaborata della Roma che si conclude con il tiro di piatto di Pisilli fuori di poco alla destra di De Marzi
9:03
L'arbitro dell'amichevole
Arbitro: Neglia
Assistenti: Picchiocchi e Florio
IV: Scatena
9:02
Le formazioni ufficiali
ROMA PRIMAVERA (3-4-2-1): De Marzi; Seck, Terlizzi, Basile; Lulli, Arduini, Maccaroni, Cama; Arena, Guaglianone, Corredera.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Bah, Pisilli, Angelino; Soule, Cherubini; Dovbyk.
8:49
Mercato Roma, Gasperini traccia la strada
La strada è tracciata da Gasperini sul mercato della Roma: «Servono 3-4 colpi di qualità - ha detto in conferenza stampa - al netto dei prestiti ripartiti e di Celik da sostituire. Sulla trequarti me ne aspetto due, ora ho solo Dybala e Soulé». Gasp, da un anno ormai, batte senza tregua sul tasto offensivo.