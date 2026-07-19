La Roma di Gasperini ne ha fatti sei a quella di Mattia Scala, chiudendo con tanti sorrisi il primo vero test in famiglia della fase pre-stagionale. Nell’amichevole di stamattina andata in scena a Trigoria contro la Primavera sono andati a segno due volte Dybala e Dovbyk e con loro Soulé e Cristante. Ottima la prova della Joya, tonica quella di Hermoso, l’ucraino ha sbagliato molto sotto porta ma è stato nel vivo del gioco e oltre alle due reti si è visto annullare anche un gol. Tra i giovani bene Lulli, Arena e Camara. Fuori dal centro sportivo i tifosi hanno affisso uno striscione per chiedere la permanenza di Lorenzo Pellegrini. L’invito alla società è stato quello di non ripetere l’errore fatto con Celik.