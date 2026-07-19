I tifosi scendono in campo per Pellegrini, dopo il caso Celik: "Un errore può succedere... Teniamocelo stretto"

La conferma di Lorenzo Pellegrini è un’esigenza della piazza, di gran parte dell’ambiente e di molti tifosi della Roma. Stamattina a Trigoria, mentre è in corso l’amichevole contro la formazione Primavera, è comparso uno striscione inequivocabile a firma “gruppo Roma” per chiedere a gran voce la permanenza di Lorenzo. “Fare un errore può succedere… ripeterlo vuol dire approssimazione. Teniamoci stretto Lorenzo!”, si legge. Il riferimento è all’addio improvviso di Celik che dopo un lungo tira e molla sul rinnovo alla fine ha scelto la Juve. Il ds D’Amico è in trattativa per il prolungamento del numero 7, svincolato da 19 giorni. Il futuro di Pellegrini si decide in queste ore, il nodo resta la durata dell’accordo: un biennale o un triennale. Il calciatore ha già accettato una decurtazione del 50% dell’ingaggio percepito fino al 30 giugno.