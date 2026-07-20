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lunedì 20 luglio 2026
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I tifosi della Roma preparano la festa giallorossa per i 99 anni del club: il 22 luglio sarà speciale

La notte del 21 luglio i romanisti aspetteranno la mezzanotte tutti insieme nel centro della Capitale: tutte le info
2 min
TagsRomatifosi giallorossa
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L'anno che precede il centenario verrà celebrato nel migliore dei modi. La Roma è pronta a spegnere le sue 99 candeline il prossimo 22 luglio e i suoi tifosi non vedono l'ora di ritrovarsi tutti insieme per celebrare l'amore giallorosso con un corteo per le vie del centro della Capitale, e non solo, ricco di cori, striscioni, bandiere e sciarpate. I festeggiamenti partiranno, come da tradizione, la sera di martedì 21 luglio, quanto tutti i romanisti si daranno appuntamento per aspettare la mezzanotte e accogliere la giornata del mercoledì 22 luglio con un tripudio di colori giallorossi. Sarà una notte di festa e spettacolo per veri cuori passionali che dal 1927 gioiscono e soffrono insieme al club di Trigoria. 

La festa per i 99 anni della Roma: dove partirà il corteo

La Curva Sud ha pubblicato sui social un messaggio rivolto a tutti coloro che vorranno parte alla sfilata, con qualche informazione: "L'appuntamento per i 99 anni dell'AS Roma è ormai alle porte. Il punto d'incontro sarà quindi a Piazza San Silvestro la notte del 21 alle 22.30. La presenza di famiglie suggerisce di non portare petardi e bomboni, mentre per fumogeni e torce raccomandiamo la massima civiltà per la di celebrazione al fine di tenere puliti i luoghi in cui passerà il corteo. Roma è nostra. Dimostriamolo ancora una volta. Avanti Romanisti!".

 

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