I tifosi della Roma preparano la festa giallorossa per i 99 anni del club: il 22 luglio sarà speciale

L'anno che precede il centenario verrà celebrato nel migliore dei modi. La Roma è pronta a spegnere le sue 99 candeline il prossimo 22 luglio e i suoi tifosi non vedono l'ora di ritrovarsi tutti insieme per celebrare l'amore giallorosso con un corteo per le vie del centro della Capitale, e non solo, ricco di cori, striscioni, bandiere e sciarpate. I festeggiamenti partiranno, come da tradizione, la sera di martedì 21 luglio, quanto tutti i romanisti si daranno appuntamento per aspettare la mezzanotte e accogliere la giornata del mercoledì 22 luglio con un tripudio di colori giallorossi. Sarà una notte di festa e spettacolo per veri cuori passionali che dal 1927 gioiscono e soffrono insieme al club di Trigoria.